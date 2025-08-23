Эта вещь может быть как домашним оберегом, так и источником проблем: ее надо правильно хранить

Эта мелочь может принести беду

В украинской традиции обычные вещи часто имеют особое значение. Среди них есть веник, который во многих поколениях считался не только орудием для уборки, но и символом семейного достатка и оберегом дома.

Именно поэтому существуют определенные приметы, как правильно его хранить, чтобы избежать проблем. О них узнал "Телеграф".

В частности, хозяевам советуют никогда не ставить веник вверх прутиками, ведь это "выметает" изобилие и счастье из дома. Не менее опасным считается хранить его у порога или посреди комнаты, потому что так перекрывается благополучие и возникают ссоры.

Веник

Кроме того, нельзя держать дома старый или поломанный веник, класть его на стол или кровать, а также давать в руки чужим людям — вместе с ним можно "вынести" и домашнюю удачу.

Поэтому по традиции веник ставят в уютном уголке, поближе к кухне или кладовой, щетиной вниз — чтобы "притягивать" достаток и сохранять гармонию в семье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой декор можно вешать только в гостиной и прихожей, чтобы он не принес сплошных проблем.