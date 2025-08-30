Поселятся грусть и одиночество: какой декор лучше вынести из дома

Этот декор может стать источником проблем

Многие люди украшают дом сухоцветами, считая их стильным элементом декора. Впрочем, по народным приметам засушенные цветы могут принести крайне негативные последствия.

Считается, что увядшие цветы способны "вытягивать" жизненные силы, притягивать грусть и даже одиночество в дом. Об этом узнал "Телеграф".

Особенно нежелательно хранить букеты, оставшиеся после важных событий — свадеб или свиданий. Говорят, они будто "законсервируют" прошлое и мешают новым чувствам.

Засушенные цветы

Также подсохшие растения могут ухудшать атмосферу в семье, провоцировать ссоры и апатию.

Вместо сухоцветов лучше ставить в вазы живые цветы или растения, которые символизируют радость и гармонию. Если выбросить старый букет жалко, лучше вынести его за пределы дома, чтобы негативная энергетика не накапливалась в стенах дома, например в летнюю кухню, сарай (можно повесить, чтобы сушился) или на чердак в коробке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что благополучия и гармонии в вашем доме может не быть из-за этой техники. Мы объяснили, что лучше прямо сейчас выбросить из дома, чтобы не навлечь беды.