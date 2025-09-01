"Голубцы" или "танец для чики-тики": двое мужчин рассмешили пляж зарядкой (видео)

Мужчины развлекли пляж

На одном из пляжей Одессы отдыхающие заметили двух мужчин, которые выполняли необычные движения прямо на песке. Они сразу стали звездами социальных сетей.

Один из них имитировал плавание, выполняя странные размашистые движения руками, как плавают дельфины, тогда как другой растягивался, наклоняясь и опуская руки к земле. Это можно увидеть на видео пользователя ТикТок "odesacity".

Очевидцы не смогли объяснить, что именно происходит, но снятое видео быстро попало в соцсети. В комментариях пользователи шутят: "Это голубцы называется" или "Это самцы человека, они танцуют брачный танец, заманивая самку на быстрый чики-тики".

Под видео смеются

Хотя истинная цель "руханки" остается загадкой, видео уже стало поводом для многочисленных мемов и веселых комментариев среди интернет-пользователей. Вероятно, что мужчины "разогревались" перед плаванием в море.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что это не единственный случай, когда на пляже у моря видят "уникальную" зарядку. Отдыхающий то "плыл", то позже мотал головой.