"Голубці" чи "танець для чікі-тікі": двоє чоловіків розсмішили пляж руханкою (відео)

Чоловіки розважили пляж

На одному з пляжів Одеси відпочивальники помітили двох чоловіків, які виконували незвичні рухи просто на піску. Вони одразу стали зірками соціальних мереж.

Один з них імітував плавання, виконуючи дивні розмашисті рухи руками, наче як плавають дельфіни, тоді як інший розтягувався, нахиляючись і опускаючи руки до землі. Це можна побачити на відео користувача ТікТок "odesacity".

Очевидці не змогли пояснити, що саме відбувається, але зняте відео швидко потрапило в соцмережі. У коментарях користувачі жартують: "Це голубці називається" або "Це самці людини, вони танцюють шлюбний танець, заманюючи самку на швидкий чікі-тікі".

Під відео сміються

Хоча справжня мета "руханки" залишається загадкою, відео вже стало приводом для численних мемів і веселих коментарів серед інтернет-користувачів. Ймовірно, що чоловіки "розігрівались" перед плаванням у морі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що це не єдиний випадок, коли на пляжі біля моря бачать "унікальну" руханку. Відпочивальник то "плив", то пізніше мотав головою.