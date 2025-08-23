Наполняет любовью и живет в памяти до сих пор: эта украинская песня 1999 года стала культовой (видео)

Эта песня буквально звучала отовсюду, особенно на свадьбах

Многие звезды украинской эстрады в 90-х годах выпустили хиты, которые нашли отклик в сердцах миллионов и остались навсегда в памяти. Такие песни являются культовыми, их напевают до сих пор, потому что они вызывают волну ностальгии и теплых воспоминаний.

Одной из таких песен является "Варто чи ні", которую исполняет Александр Пономарев. Эта лирическая композиция стала гимном любви.

Какая песня была самой популярной в Украине в 1999 году

Мелодичная песня "Варто чи ні" стала визитной карточкой Александра Пономарева, потому что наполнена искренними переживаниями о любви, сомнениях и уязвимости. В конце 90-х слушатели особенно цеплялись за песни с глубокой эмоциональностью, поэтому трек быстро стал популярным.

Эта песня в тот период звучала буквально отовсюду, ее крутили по телевидению, радио, на дискотеках и концертах, а особенно на свадьбах.

Каждая слово в ней рассказывает о нежности, переживаниях и искренних эмоциях. Эта мелодия остается в памяти слушателей и по сей день, возвращая воспоминания о первых романтических чувствах и сильной любви.

Александр Пономарев

Композиция Пономарева стала мощным народным хитом независимой украинской эстрады и публика увидела, что украинский язык может звучать современно, красиво и очень стильно.

