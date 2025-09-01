Из-за этой ошибки лук может сгнить еще до зимы: что категорически нельзя делать после сбора урожая

Эти советы помогут сохранить лук целым и свежим на всю зиму

Начало осени — время собирать урожай. В этот период не только копают картошку и морковь, но и собирают лук. Очень важно успеть собрать овощ до начала дождливого периода.

"Телеграф" расскажет, когда и как правильно собирать лук с огорода и что сделать после сбора урожая, чтобы овощ не гнил во время хранения на зиму.

Как собрать лук и подготовить его к зиме?

Собирать лук с огорода нужно в то время, когда зеленые и пожелтевшие стебли овоща уже легли на поверхность грунта. В таком состоянии они могут постоять пару дней или неделю, а потом уже нужно собирать лук. Об этом рассказывает автор видео в тик-ток аккаунте "dachnyk_ua".

После того, как лук собран, категорически запрещено его сразу обрезать. Оставьте длинные увядшие "перья" и подготовьте лук к сушке. Очень важно дать овощу высохнуть, тогда он точно не начнет гнить сразу после сбора.

Соберите луковицы в пучки и подвесьте в хорошо вентилируемом помещении или на крыше. Или же рассыпьте на пол, застелив натуральной сухой тканью. Только когда лук хорошо высохнет, можно заняться обрезкой стеблей и отправкой овоща в прохладное место для зимнего хранения.

