"Мортал Комбат" по-украински: женщина показала "боевое искусство" и насмешила сеть (видео)

Похоже, героиня ролика владеет стилем пьяной обезьяны

На Лукьяновском рынке мужчина и женщина едва не устроили потасовку. В чем причина конфликта — неизвестно. Можно предположить, что мужчина сказал что-то обидное украинке и та не задержалась с ответом.

Курьезное видео показал один из местных Telegram-каналов. Автор публикации написал: "Лукьяновка раздает экшена".

На кадрах видно, как женщина средних лет что-то кричит в адрес мужчины, активно жестикулируя. Слов не слышно, тем более, что оператор наложил на видео звуковую дорожку из популярной игры "Мортал Комбат".

Затем киевлянка в очках встает в боевую стойку, согнув в коленях и широко расставив ноги, как это принято в восточных единоборствах. Правой рукой она демонстрирует отработку удара и тут же проводит удар ногой в воздухе.

Все это происходит на расстоянии от мужчины, которому собственно адресовано. После этих "балетных па" украинец направился к женщине, с которой как ветром сдуло всю храбрость.

"Каратистка" начала пятиться от него, а затем упала на ящик с помидорами. В ролике не видно, чтобы мужчина причинил ей какой-нибудь вред.

