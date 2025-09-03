С такой охраной не страшно. Мужчина в Тернополе удивил сеть домашними питомцами (видео)

Они держались уверенно и вежливо

В Тернополе произошел довольно остроумный курьез в центре города. Ведь мужчина выгуливал сразу почти десять собак на поводке.

Соответствующее видео было опубликовано местными пабликами в сети. Заметим, что когда произошел курьез неизвестно.

На видео видно, что мужчина с большим рюкзаком идет в окруженные стаи собак. В основном все собачки маленькие или средние, однако на поводке. Эта картина выглядит довольно интересно, как будто из мультика какого-нибудь. Собаки держатся уверенно, не нервничают и не бегают друг перед другом. Это может свидетельствовать о том, что их выгуливают таким образом довольно часто.

Пользователи уже назвали такую прогулку настоящим собачьим патрулем на улицах Тернополя. Писали, что с такой охраной точно не пропадешь. К слову, мужчина в окружении собак похож на человека, который будто в облаке идет. Однако доподлинно неизвестно, почему он выгуливал столько собак, где они живут и т.д.

Напомним, недавно во Львове возле ТЦ увидели стадо рогатых животных. На видео видно, как несколько коз не спеша передвигаются рядом с развлекательным центром. Рядом с ними идет пастух, сопровождающий животных в темное время суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пушистая "гостья" в Одесской области очаровала соцсети. Так как лиса загорала на берегу моря на камнях.