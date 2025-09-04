"Мортал Комбат" по-українськи: жінка показала "бойове мистецтво" та насмішила мережу (відео)

Схоже, героїня ролика володіє стилем п’яної мавпи

На Лук’янівському ринку чоловік і жінка ледь не влаштували бійку. У чому причина конфлікту — невідомо. Можна припустити, що чоловік сказав щось образливе українці, і та не затрималася з відповіддю.

Курйозне відео показав один із місцевих Telegram-каналів. Автор публікації написав: "Лук’янівка роздає екшену".

На кадрах видно, як жінка середнього віку щось кричить на адресу чоловіка, активно жестикулюючи. Слів не чути, тим більше що оператор наклав на відео звукову доріжку з популярної гри "Мортал Комбат".

Потім киянка в окулярах встає у бойову стійку, зігнувши в колінах і широко розставивши ноги, як це заведено у східних єдиноборствах. Правою рукою вона демонструє відпрацювання удару і відразу проводить удар ногою у повітрі.

Все це відбувається на відстані від чоловіка, якому власне адресовано. Після цих "балетних па" українець попрямував до жінки, з якою як вітром здуло всю хоробрість.

"Каратистка" почала задкувати від нього, а потім впала на ящик з помідорами. У ролику не видно, щоб чоловік завдав їй якоїсь шкоди.

