Эту украинскую фамилию получал тот, кто бил и лупил. Как она звучит

Оно может иметь несколько вариантов происхождения

Украинские фамилии порой имеют очень неожиданное происхождение. Это относится и к довольно редкой фамилии Голомашевич (Галамашевич).

Украинец спросил о его происхождении в Facebook-группе "Українське прізвище". Ему ответил пользователь Виталий Брудновский.

Меня очень интересует происхождение фамилии Голомашевич (Галамашевич). Одна моя прямая ветвь имеет эту фамилию. Территориально – с. Бабин, Хотинского уезда. Откуда могло оно пойти? Могло ли быть не из Бессарабии, – спросил участник группы

Виталий Брудновский ответил, что эта фамилия может иметь несколько вариантов происхождения. Первый — от непоказний, миршавий. Также первый носитель фамилии мог получить ее из-за того, что он "нищив, рубав, бив і лупцював". Могло пойти это родовое имя также от слова голомшити — дурманити, запаморочувати.

Согласно карте фамилий сайта "Рідні", по состоянию на 2013 год в Украине проживало 48 носителей фамилии Голомашевич, преимущественно — в Черновицкой области. Самые распространенные личные имена людей с этой фамилией — Анатолий и Наталья.

