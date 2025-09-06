Геніальний художник Іван Марчук зробив несподіваний подарунок шанувальникам (репортаж з його виставки в Києві)

Марчук — єдиний українець, який входить до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph

Іван Марчук відвідав Київ та 5 вересня побував на виставці власних робіт "Іван Марчук. Пробудження" у Музеї історії міста Києва. Після початку повномасштабного вторгнення народний художник, один із найвідоміших сучасних українських митців мешкає у Відні й кожен приїзд Марчука додому – особливий.

Виставку відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Для відвідувачів візит Марчука став сюрпризом. Художник спілкувався з присутніми та підписував для них свої картини.

Як розповіла генеральна директорка музею, депутатка Київради Вікторія Муха, Марчук також відвідав свою виставку 31 серпня. Він завітав без оголошення, щойно прибувши з Відня.

Його несподівана поява стала більше, ніж подією. Адже мистецтво оживає саме в таких моментах: у поглядах, словах, у спільному переживанні моменту. Присутність Маестро стала подарунком для кожного, хто цього дня завітав на виставку. У цій зустрічі було неймовірно багато справжності й тепла, яке ще довго відгукуватиметься Вікторія Муха

Виставка "Іван Марчук. Пробудження"

Маестро підписав свою работу

Іван Марчук — народний художник України

Марчук є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалером ордена Свободи та володарем відзнаки Президента України "Національна легенда України". У 2007 році українського художника було включено до британського рейтингу газети The Daily Telegraph "Сто геніїв сучасності".

Іван Марчук

Художник спілкувався з поціновувачами своєї творчості

Іван Марчук та Євген Дикий

Маестро спілкувався з пресою

Іван Марчук народився 12 травня 1936 року у селі Москалівка Тернопільської області України (в той час Волинське воєводство Польської республіки). Малювати почав ще в дитинстві. Художник є автором близько 5000 робіт.

Виставка "Іван Марчук. Пробудження"

Виставка геніального українського художника Івана Марчука триває з 6 серпня по 9 листопада у Музеї історії міста Києва. На ній представлено роботи з трьох авторських циклів – "Голос моєї душі", "Пейзаж" та "Цвітіння". В них митець з особливим трепетом та увагою до деталей показує свою любов до рідної землі, пам’ять про українські традиції, відчуття дому та тугу за втраченим, зазначили в анонсі.

Митець-новатор, філософ пензля, творець неповторної техніки "пльонтанізм", народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Мистецтво Івана Марчука гармонійно поєднало у собі філософську глибину, технічну майстерність та безмежну любов до рідної землі, — йдеться на сайті музею

