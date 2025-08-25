Рыбак похвастался шикарным уловом. Хищница устроила настоящий балет на воде (фото)

Эта пресноводная жительница по-настоящему боролась за свою жизнь

Рыбалка в Украине является распространенным увлечением. Рыбаки, как водится, хвастаются уловом — мужчина показал щук, которых ему удалось поймать в праздник — День Независимости.

Фото улова на собственной Facebook-странице опубликовал Сергей Дидора из Кривого Рога. Мужчина не уточнил место успешной рыбалки, однако показал несколько крупных щук, что ему удалось выловить.

Рыбак показал свой трофей

В праздник мне фартонуло как рыбаку. Это моя самая любимая рыба. Она просто не дается. Нужна активная ловля. И когда щука ударяет она не сдается и устраивает борьбу за свою свободу и даже может быть немного хитрее — как эта. Взяла далеко от лодки и шла спокойно — а ближе со сбереженными силами устроила сопротивление со скачками в высоту и балетом на поверхности воды. Потом нырнула под лодку и хорошо, что сработала катушка, потому что одной рукой не мог удержать спиннинг, а вторая с беспомощной подхваткой была без действия Сергей Дидора

Рыбаку удалось выловить несколько щук

Щука – настоящий трофей для рыбаков

Эта хищная пресноводная рыба обитает в реках, озерах и прудах Украины. Щука очень стремительная, агрессивная и хитрая, поэтому выловить ее – настоящая победа для каждого рыбака.

Хищница выглядит эффектно, хотя и устрашающе

Щука имеет вытянутое, торпедообразное тело и большую голову. Ее огромная устрашающая пасть усеяна острыми зубами, расположенными в два ряда. Эта рыба может достигать значительных размеров, а ее вес иногда превышает 10 кг.

Щука – один из главных водных санитаров. Она охотится за слабой, больной и мелкой рыбой, поддерживая здоровый баланс экосистемы. Эта хищница охотится из засады, молниеносно бросаясь на проплывающую мимо добычу. Мясо щуки считается диетическим, оно вкусное и богато полезными элементами.

