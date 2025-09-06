Сделайте это в сентябре, чтобы кабачки радовали урожаем до самых заморозков

Почву важно удобрять правильными микроэлементами

Кабачки являются одними из самых любимых овощей на грядках и при правильном уходе они могут радовать урожаем до самых холодов. Чтобы продлить плодоношение и сохранить вкус плодов, лучше всего использовать проверенные народные методы.

Натуральные способы безопасны и помогают растениям получать все необходимые питательные вещества. Детальнее об этом рассказано в материале Actualno.

Чем удобрять кабачки в сентябре

В начале осени кабачки нуждаются в особом внимании. В этот период растения уже отдали основную часть сил на рост и формирование плодов, и им нужны питательные вещества, которые помогут увеличить плодоношение до холодов.

Но использовать химические удобрения сейчас нельзя, потому что они могут накапливаться в плодах и сделать овощи небезопасными для употребления.

Чем удобрять кабачки в сентябре

Лучший способ поддержать растения — натуральные средства. Одним из самых простых и эффективных является древесная зола. С ее помощью можно обогатить почву калием, фосфором, кальцием и другими микроэлементами.

Для подкормки разведите столовую ложку древесной золы в литре воды и аккуратно влейте раствор под каждый куст. Полив лучше проводить прямо у основания растения. Благодаря такому методу плоды будут сочными и вкусными, а кусты смогут активно плодоносить даже при наступлении прохладной погоды.

Не забывайте также о поливе. В жаркую погоду поливайте кабачки ежедневно, а в более прохладные дни — через день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, опрыскайте розы этим копеечным раствором и тля покинет ваш сад. Узнайте, что нужно сделать.