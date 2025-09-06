Зробіть це у вересні, щоб кабачки радували врожаєм до самих заморозків

Ґрунт важливо удобрювати правильними мікроелементами

Кабачки є одними з найулюбленіших овочів на грядках і при правильному догляді можуть радувати врожаєм до самих холодів. Щоб продовжити плодоношення та зберегти смак плодів, найкраще використовувати перевірені народні методи.

Натуральні способи безпечні та допомагають рослинам отримувати всі необхідні поживні речовини. Детальніше про це розказано у матеріалі Actualno.

Чим удобрювати кабачки у вересні

На початку осені кабачки потребують особливої уваги. У цей період рослини вже віддали основну частину сил на зростання та формування плодів, і їм потрібні поживні речовини, які допоможуть збільшити плодоношення до холодів.

Але використовувати хімічні добрива зараз не можна, тому що вони можуть накопичуватися в плодах і зробити овочі небезпечними для вживання.

Чим удобрювати кабачки у вересні

Найкращий спосіб підтримати рослини – натуральні засоби. Одним з найпростіших і найефективніших є деревна зола. З її допомогою можна збагатити ґрунт калієм, фосфором, кальцієм та іншими мікроелементами.

Для підживлення розведіть столову ложку деревної золи в літрі води й обережно влийте розчин під кожен кущ. Полив краще проводити прямо біля основи рослини. Завдяки такому методу плоди будуть соковитими та смачними, а кущі зможуть активно плодити навіть при прохолодній погоді.

Не забувайте також про полив. У спеку поливайте кабачки щодня, а в прохолодніші дні — через день.

