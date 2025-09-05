Укр

Помидоры вырастут, как на дрожжах: дешевое удобрение, которое работает лучше магазинных

Наталья Дума
Идеальное удобрение для помидоров
Идеальное удобрение для помидоров. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рассказываем, как получить крепкие кусты и щедрый урожай без химии

Томаты – довольно сложные в уходе растения. Поэтому важно использовать только проверенные способы подкормки. Важно, чтобы удобрение было устойчивым к жаре и могло гарантировать обильный б без химии.

Именно таким поделились в Телеграмм-канале "Современная дача". Для приготовления подкормки вам понадобятся простые ингредиенты.

Как приготовить удобрение для помидоров

Ингредиенты:

  • вода – 2,5 – 2,7 л;
  • дрожжи — 100 г;
  • сахар – 0,5 стакана.
Удобрение для помидоров
Действенное удобрение для помидоров. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Способ приготовления

В трехлитровую банку наливаем отстоявшуюся воду, добавляем разведенные в теплой воде дрожжи и сахар. Банку накрываем марлей и оставляем в теплом месте, периодически перемешивая содержимое. Когда брожение заканчивается, полученный раствор можно использовать для подкормки.

Для полива нужно один стакан раствора развести в 10 литрах воды и вносить удобрение под каждый куст помидоров. Благодаря этому методу подкормки вы получите не только богатый, но и крепкий урожай помидоров.

