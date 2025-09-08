Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически запрещено делать 8 сентября

Сегодня – великий христианский праздник

В понедельник, 8 сентября, согласно новоюлианскому календарю, христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Ранее это происходило 21 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы – это рождение Девы Марии, которая впоследствии стала матерью Иисуса Христа. Это один из 12 самых больших праздников в христианстве. У супругов Анны и Иоаким долго не было детей, но они искренне просили Бога о ребенке. Однажды Анна узнала, что родит девочку. Так и появилась на свет Мария.

Анна и Иоаким были уже в пожилом возрасте, когда у них появился ребенок. Поэтому они решили отдать дочь на служение в храм как благодарность Господу за ребенка. Впоследствии Мария родила Иисуса Христа, ставшего Спасителем человечества. Поэтому ее рождение является важным праздником для всех верующих.

Традиции и приметы 8 сентября

В этот день верующие идут в храм, чтобы почтить Пресвятую Богородицу. Деву Марию считают покровительницей женщин, поэтому к ней молятся о зачатии, легких родах и благословении в материнстве. В народе праздник называли Второй Пречистой. Люди завершали сбор урожая, исполняли песни и организовывали ярмарки.

Дождь в этот день — осень будет влажной.

Мощный ветер свидетельствует о скорой непогоде.

Хороший урожай ягод – до снежной зимы.

Что нельзя делать 8 сентября

Под запретом рукоделия: шитье, вышивание, вязание.

Работать на земле и заниматься тяжелым физическим трудом нельзя. Считается, что так можно привлечь невзгоды.

Запрещается ссориться, сплетничать, лениться, говорить о ком-то что-то плохое.

Одалживать средства и брать кредиты – не лучшая идея.

