Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично заборонено робити 8 вересня

Сьогодні — велике християнське свято

У понеділок, 8 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Раніше це відбувалося 21 вересня.

Різдво Пресвятої Богородиці — це народження Діви Марії, яка згодом стала матір'ю Ісуса Христа. Це одне з 12 найбільших свят у християнстві. Подружжя Анни та Іоаким довго не мали дітей, але щиро просили Бога про дитину. Одного дня Анна дізналась, що народить дівчинку. Так і з'явилась на світ Марія.

Анна та Іоаким були вже старими, коли у них з'явилась дитина. Тож вони вирішили віддати доньку на служіння до храму як знак подяки Господу за дитину. Згодом Марія народила Ісуса Христа, який став Спасителем людства. Її народження є важливим святом для усіх вірян.

Традиції і прикмети 8 вересня

У цей день віряни йдуть до храму, аби вшанувати Пресвяту Богородицю. Діву Марію вважають покровителькою жінок, тож до неї моляться про зачаття, легкі пологи та благословення у материнстві. У народі свято називали Другою Пречистою. Люди завершували збір урожаю, виконували пісні та організовували ярмарки.

Дощить у цей день — осінь буде вологою.

Потужний вітер свідчить про швидку негоду.

Хороший урожай ягід — до сніжної зими.

Що не можна робити 8 вересня

Під забороною рукоділля: шиття, вишивання, в'язання.

Працювати на землі і займатися важкою фізичною працею не можна. Вважається, що так можна привернути негаразди.

Забороняється сваритися, пліткувати, лінуватися, казати про когось щось погане.

Позичати кошти і брати кредити — не найкраща ідея.

