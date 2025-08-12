Не ешьте сами и детям не давайте. Какой сладкий перец нельзя покупать

Он не только вызывает аллергию

На прилавках и на огородах в разгар сезона сбора урожая можно встретить немало опасных продуктов. К примеру, сладкий перец, который часто используют в приготовлении блюд.

"Телеграф" расскажет, чем может быть опасен сладкий перец, а также почему его лучше не покупать. Заметим, что уровень опасности вполне может зависеть от происхождения перца: выращенный самостоятельно на огороде или купленный в супермаркете.

Опасный ли сладкий перец

В небольшом количестве для здоровых людей сладкий перец не представляет угрозы, однако не следует забывать, что он раздражает слизистые и может быть аллергеном. То есть перец нельзя есть людям с чувствительным пищеварением, аллергиями и хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта, печени или почек. Кроме того, перец может снижать давление, и гипотоникам следует быть осторожными.

Не надо давать перец маленьким детям, в качестве прикорма лучше использовать менее раздражающие продукты. Во время термической обработки перец теряет немало питательных веществ и раздражающих организм, но определенная часть остается в продукте.

Какой сладкий перец нельзя покупать

Не рекомендуется покупать сладкий перец, если у него есть признаки гнили, вялости или повреждений. Особенно обращайте внимание на наличие плесени или признаков заболевания растения, то есть не смывающихся пятен. Также опасность может представлять сладкий перец с горечью, ведь он может быть результатом перезапыления.

Гнилой сладкий перец

Признаки опасного перца

Гниль и повреждение . Наличие признаков порчи целостности кожуры указывают на то, что такой овощ лучше не покупать. Отдавайте предпочтение свежим и качественным продуктам.

. Наличие признаков порчи целостности кожуры указывают на то, что такой овощ лучше не покупать. Отдавайте предпочтение свежим и качественным продуктам. Горечь. Горечь для сладкого перца не присуща, и ее наличие может свидетельствовать о переопылении с острыми сортами перца. В таком случае семена внутри перчины могут передавать горечь на мякоть.

Заметим, что перец может иметь не только насыщенный желтый цвет, все зависит от сорта. Однако покупать овощи нужно у проверенных продавцов во избежание возможного отравления. Также особое внимание уделяйте мгновению овощей и фруктов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие помидоры лучше обходить десятой дорогой.