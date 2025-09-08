Замороженные котлеты и нагетсы нельзя есть часто. Внутри не только мясо

Фарш для полуфабрикатов часто очень низкого качества

Полуфабрикаты, включая замороженные котлеты и нагетсы, являются удобным и быстрым вариантом обеда или ужина. Однако злоупотреблять ими не стоит – это несет риски для здоровья.

Замороженные котлеты могут очень выручить, когда нет времени на приготовление пищи. Но их употребление на постоянной основе точно не является хорошим выбором с точки зрения здоровья. "Телеграф" рассказывает, почему это так.

Низкое качество сырья и неполезные добавки

В подавляющем большинстве случаев для понижения себестоимости фарш, из которого изготавливают полуфабрикаты, делают из механически обработанного мяса низкого качества. В его составе могут быть также субпродукты, хрящи, кожа.

Замороженные котлеты выглядят аппетитно, но содержимое оставляет желать лучшего.

Также для удешевления продукции и увеличения объема фарша могут добавлять соевый белок, крахмал, манку, хлеб и другие дешевые наполнители. В результате питательная ценность котлет и содержание белка в них минимальны.

Слишком много соли и жира

Обычно полуфабрикаты содержат избыточное количество соли. Ее в избытке добавляют для того, чтобы вкус был более ярким и в качестве консерванта. Для большей сочности в котлеты могут добавлять много жира.

Усилители вкуса, ароматизаторы и консерванты

Чтобы котлеты были более вкусными, в них добавляют искусственные усилители вкуса и ароматизаторы. Чаще это глутамат натрия (Е621). Он создает ощущение мясного вкуса, но скрывает низкое качество сырья. Для продления срока годности используют консерванты (нитриты, фосфаты).

Хотя замороженные котлеты и другие полуфабрикаты экономят время, их ни в коем случае нельзя воспринимать как полноценную замену домашним блюдам. Регулярное употребление полуфабрикатов вредно из-за состава и химических примесей.

