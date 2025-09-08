Редкую пятнистую хищницу выпустили в природу: хвостатую показали украинские волонтеры (видео)

Она год жила рядом с людьми

Во Львове волонтеры поделились новостью о том, что они выпустили в природу редкое животное с яркими пятнами.

Речь идет о пятнистой саламандре, которая почти год жила в человеческом доме в Днепре, после чего была передана во львовский приют для диких животных, как говорится в публикации на Facebook. Там она, вероятно, восстанавливала силы и наконец ее вернули в свою природную среду.

Что это за животное

Пятнистая саламандра – яркий представитель семьи саламандровых. У нее черное тело с контрастными желтыми пятнами, которые служат предупреждением для хищников: это существо выделяет ядовитый секрет, защищаясь от опасности. Взрослые особи могут достигать 20-25 см длиной.

Как выглядит хищница

Ареал происхождения саламандры — Карпаты и другие части Центральной и Южной Европы. Животное предпочитает влажные леса и горные потоки.

Она активна в большинстве своем ночью, питается насекомыми, улитками, пауками и другими беспозвоночными, играя важную роль в поддержании природного баланса.

Редкое животное

