Рыбак ловил прямо с балкона своей квартиры: что ему попалось на крючок (видео)

Мужчина забросил удочку прямо из квартиры

В сети набирает популярности видео о рыбаке, который решил не выходить на улицу, чтобы поймать рыбу. Он поймал своего трофея просто лежа дома на кровати.

Как можно увидеть на видео в ТикТок, мужчина забросил удочку в водоем, на котором возведен многоквартирный дом. А сделав это, просто лег в кровать и ждал свою добычу.

Итак, когда рыба клюнула, он мгновенно спрыгнул с кровати и выбежал на балкон, чтобы вытащить улов. Борьба длилась недолго — примерно две минуты. Интересно, что рыбак даже не стал вытаскивать рыбу полностью. После того как рыба ослабла, он просто снял ее с крючка и отпустил обратно.

В комментариях под видео пользователи соцсети шутят, что тоже хотят купить дом у реки. А некоторые предполагают, что пойманная рыба была карпом.

Что это за рыба — карп

Внешний вид

Карп имеет вытянутое, слегка утолщенное тело, покрытое крупными золотисто-бронзовыми чешуями. Голова относительно небольшая, а возле рта есть пара усиков. Взрослые особи могут достигать длины более 1 метра и веса более 20 кг, хотя обычно попадаются рыбы до 3-5 кг.

Как выглядит карп

Где водится

Карп распространен во многих странах мира. В естественных условиях он обитает в реках и озерах с медленным течением, болотистым или илистым дном и большим количеством растительности. Его также часто разводят в прудах и рыбных хозяйствах.

Чем питается

Карп всеяден. Он поедает водоросли, семена, водных насекомых, личинок, червей, моллюсков и даже мелких беспозвоночных. Особенность этой рыбы в том, что она роется в донном иле, ища корм.

