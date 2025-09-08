"Три шпагата, два колеса и вы на пляже": в соцсети смеются со спуска к морю (видео)

Но наверху открывается просто невероятной красоты вид на море

В сети появилось видео, которое быстро привлекло внимание пользователей. Автор поделился кадрами из живописного места у моря в Италии и показал, что путь к нему оказался настоящим испытанием.

Пользователь ТикТок emigranto.italia демонстрирует знаменитую лестницу, которая спускается к бухте Монестероли в Италии. Чтобы добраться до моря, нужно преодолеть примерно 1100 ступенек.

Автор шутит, что после такого пути "ног уже не чувствуешь" и добавляет, что начал снимать видео не в начале ступенек, а где-то в середине дороги. В комментариях пользователи поражены количеством ступенек.

Что пишут под видео

Впрочем, наверху туристов ждет настоящее "вознаграждение" — панорама побережья с божественным видом на море, которую называют одной из самых красивых в регионе.

