"Папина бусинка": в Одессе мужчина отдыхал на пляже со своим псом и насмешил сеть (видео)

Украинцы не сдерживают эмоций

Отдыхающие на одном из морских курортов стали свидетелями необычной и забавной сцены. Посреди пляжа, прямо на берегу моря, мужчина с собакой необычно вели себя на пляже.

Видео было распространено в сети Инстаграм. Эта картина собрала много ругательств и просмотров.

Собака спокойно лежала на животе своего хозяина, будто это самое естественное место для отдыха. Мужчина при этом выглядел совершенно расслабленным – лежал с закрытыми глазами, подложив руки под голову.

Вокруг них бурлила обычная пляжная жизнь: люди купались в море, ходили по берегу, но эта парочка оставалась в своем особом ритме отдыха.

Реакция людей на эту сцену оказалась очень разной. Многие находят эту картину очень милой и трогательной — особенно женщины выражают восхищение эмоциональными смайликами. Некоторые комментируют, что это настоящая красота и любовь между хозяином и его питомцем.

Другие зрители шутят по ситуации, сравнивая ее с американским стилем жизни или удивляясь необычности сцены. Есть и те, кто видит в этом нечто более философское — мужчины, особенно любящие животных, часто скрывают свою нежность, но иногда она все же проявляется.

