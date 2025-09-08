Рус

"Три шпагати, два колеса і ви на пляжі": в соцмережі сміються зі спуску до моря (відео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1279
Пляж Новина оновлена 08 вересня 2025, 17:30
Пляж. Фото Колаж "Телеграфу"

Але нагорі відкривається просто неймовірної краси вид на море

У мережі з’явилося відео, яке швидко привернуло увагу користувачів. Автор поділився кадрами з мальовничого місця біля моря в Італії та показав, що шлях до нього виявився справжнім випробуванням.

Користувач ТікТок emigranto.italia демонструє знамениті сходи, які спускаються до бухти Монестеролі в Італії. Щоб дістатися до моря, потрібно подолати приблизно 1100 сходинок.

Автор жартує, що після такого шляху "ніг уже не відчуваєш" і додає, що почав знімати відео не на початку сходин, а десь в середині дороги. У коментарях користувачі вражені від кількості сходинок.

Коментарі під відео
Що пишуть під відео

Втім, нагорі на туристів чекає справжня "винагорода" — панорама узбережжя зі божественним видом на море, яку називають однією з найкрасивіших у регіоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на пляжах Одеси також можна побачити багато чого цікавого та гарного. Як от те, що неподалік узбережжя плавали морські "акробати" — дельфіни. Цих дивовижних тварин вдалось зняти на відео, яке опублікували в соціальній мережі ТікТок.

Теги:
#Італія #Пляж #Сходи