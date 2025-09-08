"Три шпагати, два колеса і ви на пляжі": в соцмережі сміються зі спуску до моря (відео)

Але нагорі відкривається просто неймовірної краси вид на море

У мережі з’явилося відео, яке швидко привернуло увагу користувачів. Автор поділився кадрами з мальовничого місця біля моря в Італії та показав, що шлях до нього виявився справжнім випробуванням.

Користувач ТікТок emigranto.italia демонструє знамениті сходи, які спускаються до бухти Монестеролі в Італії. Щоб дістатися до моря, потрібно подолати приблизно 1100 сходинок.

Автор жартує, що після такого шляху "ніг уже не відчуваєш" і додає, що почав знімати відео не на початку сходин, а десь в середині дороги. У коментарях користувачі вражені від кількості сходинок.

Що пишуть під відео

Втім, нагорі на туристів чекає справжня "винагорода" — панорама узбережжя зі божественним видом на море, яку називають однією з найкрасивіших у регіоні.

