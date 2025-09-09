"Вигідно! Дешево! Лише сьогодні!": як магазини вдало маніпулюють покупцями

Какие фразы работают сильнее реальных скидок

Магазины в дальнейшем продолжают использовать психологические приемы, чтобы влиять на покупателей. Они не только экспериментируют с ценниками, но и с созданием иллюзии низких цен.

Большинство людей не проверяет, какой может быть скидка и редко сравнивает цены на одинаковые товары. Это позволяет магазинам формировать у клиентов ощущение выгодной покупки даже без реального снижения стоимости, пишет "Телеграф".

Среди распространенных методов — использование стандартных фраз вроде "только у нас", "справедливая цена" или "стоит всего…". Такие высказывания создают впечатление доступности и низкой стоимости.

Люди покупают продукты

Еще один распространенный прием — регулярное напоминание покупателям о "низких ценах". Благодаря повторяемости таких слоганов создается впечатление, что товары более доступны, чем есть на самом деле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть большинство других методов манипуляций и обмана в магазине. Например, как торговые сети могут ставить значительно разные ценники на два вида одинаковых товаров или постоянно переставлять товары с одних полок на другие.