"Вигідно! Дешево! Лише сьогодні!": як магазини вдало маніпулюють покупцями
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Какие фразы работают сильнее реальных скидок
Магазины в дальнейшем продолжают использовать психологические приемы, чтобы влиять на покупателей. Они не только экспериментируют с ценниками, но и с созданием иллюзии низких цен.
Большинство людей не проверяет, какой может быть скидка и редко сравнивает цены на одинаковые товары. Это позволяет магазинам формировать у клиентов ощущение выгодной покупки даже без реального снижения стоимости, пишет "Телеграф".
Среди распространенных методов — использование стандартных фраз вроде "только у нас", "справедливая цена" или "стоит всего…". Такие высказывания создают впечатление доступности и низкой стоимости.
Еще один распространенный прием — регулярное напоминание покупателям о "низких ценах". Благодаря повторяемости таких слоганов создается впечатление, что товары более доступны, чем есть на самом деле.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть большинство других методов манипуляций и обмана в магазине. Например, как торговые сети могут ставить значительно разные ценники на два вида одинаковых товаров или постоянно переставлять товары с одних полок на другие.