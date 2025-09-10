Вместо счастья - слезы, одиночество и бедность: какое растение лучше никогда не приносить домой

От этого растения лучше избавиться

В народных традициях многим комнатным растениям приписывают особое значение. Считается, что некоторые из них могут влиять на атмосферу в доме, на отношения между членами семьи и даже на благосостояние дома.

Одним из таких растений является фикус, вокруг которого сложилось немало примет и предрассудков. Чего именно ждать от него, рассказал "Телеграф".

Самая распространенная примета касается семейной жизни: считается, что фикус может "выгонять" мужчин из дома и мешать женщине выйти замуж . Также говорят, что это растение забирает энергию жильцов, создавая напряженную атмосферу в семье . В некоторых регионах верят, что фикус может притягивать слезы и ссоры , особенно если он начинает чахнуть или сбрасывать листья.

Еще одна примета связана с финансами: вместо богатства и благополучия, растение якобы приносит потери и неудачи в делах .

