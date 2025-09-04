Украинцы до сих пор поют ее в унисон: какая песня 2000 года стала настоящим хитом (видео)

Этот трек не теряет актуальности

Даже спустя десятилетия многие украинские песни не теряют своей популярности, их продолжают слушать и напевать миллионы. В этом списке трек Скрябина "Спи собі сама" и эмоциональная композиция "Відпусти", которую в 2000 году представила группа Океан Эльзы.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о песне "Відпусти". Мы узнали, как она завоевала сердца миллионов слушателей.

Какая песня была популярной в Украине в 2000 году

Песня "Відпусти" появилась в конце 1990-х годов и вошла в альбом группы "Янанебібув", но именно в 2000 году она получила масштабную популярность и стала "визитной карточкой" Океана Эльзы.

Композиция написана в жанре рок-баллады, но с сильным эмоциональным акцентом, это и выделяло ее среди других украинских песен. Трек о расставании и боли утраты быстро нашел отклик в сердцах миллионов слушателей.

"Відпусти" считается одной из первых песен, которые вывели украинский рок на массовую сцену. И даже сейчас, спустя 25 лет, песня остается востребованной в Украине: ее продолжают крутить на радиостанциях, она есть в плейлистах популярных стриминговых сервисов и попадает в списки "лучших украинских хитов всех времен".

Океан Эльзы

Украинцы на концертах поют ее в унисон, ведь она передает то, что сложно сказать словами: боль расставания, тоску и надежду. В контексте войны и испытаний, через которые проходит наша страна, текст о прощании и внутренней боли воспринимается еще даже глубже, чем раньше.

