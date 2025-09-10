Джекпот на рыбалке: мужчина вытащил из воды сразу двух хищников (видео)

Мужчина вытащил из воды две щуки, одна из которых значительно больше другой

На одном из водоемов рыбак "использовал всю свою удачу". Ему удалось поймать сразу две рыбы на один крючок.

На один крючок попали одновременно две щуки, как говорит автор видео в ТикТок. Одна рыба оказалась значительно больше, а другая меньше, поэтому улов выглядел довольно забавно.

В соцсети ТикТок активно обсуждают это и шутят, что после такой рыбалки следует покупать лотерейные билеты, ведь это настоящий знак удачи. Другие пишут, что это похоже на "акцию: одну покупаешь — вторую получаешь в подарок".

Как комментируют под видео

Для справки

Щука — хищная пресноводная рыба. Она предпочитает реки, озера и большие заливы с богатой растительностью. Имеет удлиненное тело, массивную пасть с многочисленными острыми зубами и пеструю зеленовато-серую окраску, которая маскирует ее среди водорослей.

Щука – одна из самых популярных рыб

Этот вид славится силой и скоростью: щука мгновенно атакует добычу, что делает ее главным хищником в водоемах. Питается мелкой рыбой, лягушками и иногда даже птенцами, которые оказались в воде.

