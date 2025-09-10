Джекпот на рибалці: чоловік витягнув з води одразу двох хижаків (відео)

Чоловік витягнув з води дві щуки, одна з яких значно більша за іншу

На одній із водойм рибалка "використав усю свою удачу". Йому вдалося зловити одразу дві риби на один гачок.

На один гачок потрапило одночасно дві щуки, як каже автор відео в ТікТок. Одна риба виявилася значно більшою, а інша — меншою, тож улов виглядав доволі кумедно.

У соцмережі ТікТок активно обговорюють це і жартують, що після такої риболовлі варто купувати лотерейні білети, адже це справжній знак удачі. Інші пишуть, що це схоже на "акцію: одну купуєш — другу отримуєш у подарунок".

Як коментують під відео

Для довідки

Щука — хижа прісноводна риба. Вона віддає перевагу річкам, озерам та великим затокам із багатою рослинністю. Має видовжене тіло, масивну пащу з численними гострими зубами та строкате зеленувато-сіре забарвлення, яке маскує її серед водоростей.

Щука - одна з найпопулярніших риб

Цей вид славиться силою й швидкістю: щука миттєво атакує здобич, що робить її головним хижаком у водоймах. Живиться дрібною рибою, жабами та іноді навіть пташенятами, які опинилися у воді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка ловив просто з балкона своєї квартири. Але навіть у такій ситуації йому трапився справжній трофей.