Деменция, венозные заболевания и не только: обратите внимание на состояние Трампа, потому что с ним что-то не так

Последние события с участием президента США Дональда Трампа усилили обеспокоенность по поводу его здоровья, поскольку общественность замечает ряд необычных поведенческих проявлений и видимых физических симптомов. Вопросы о состоянии политика становятся все более актуальными.

На это обратили внимание журналисты "Irish Star".

Невыясненные задержки

9 сентября Трамп не явился на запланированный брифинг в Овальном кабинете в 16:30 по восточному времени, заставив прессу и людей ждать почти 3 часа без объяснений. Официальное расписание президента США позже обновили, указав на незапланированное событие, которое, как выяснилось, было ужином в ресторане Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab в Вашингтоне.

Встреча состоялась в сопровождении вице-президента Джей Ди Венса, министра обороны Пита Хегсета и государственного секретаря Марко Рубио. Это неожиданное изменение планов, вместе с информацией об изможденном виде Трампа 2 сентября, подогрело слухи о его физическом состоянии. Фотографии из финала Открытого чемпионата США по теннису, где президент, казалось, дремал, лишь усугубили сплетни, а некоторые даже предполагали серьезные проблемы со здоровьем или что-то хуже.

История проблем со здоровьем

Бывший журналист "CNN" Дон Лемон подверг резкой критике Белый дом за уменьшение серьезности состояния здоровья Дональда Трампа, ссылаясь на недостаточную прозрачность администрации во время его диагноза COVID-19 в 2020 году как доказательство. В подкасте "The Daily Beast" Лемон вспомнил, как состояние президента было гораздо хуже, чем сообщалось публично. Тогда его характерный оранжевый оттенок кожи сменился бледно-серым, а дыхание было затрудненным. Несмотря на интенсивное лечение, включая коктейль медикаментов и дополнительный кислород в Национальном военно-медицинском центре, детали о его состоянии скрывались до момента выздоровления.

Журналист утверждает, что эта история свидетельствует о продолжении практики сокрытия правды о нынешнем состоянии здоровья Трампа, особенно когда видимые признаки, такие как изменение цвета руки и набухшие лодыжки, связанные с хронической венозной недостаточностью, привлекли внимание общественности.

Набухшие лодыжки президента США привлекли внимание СМИ

Странный синяк заметили на руке Трампа

Синяк на руке Трампа пытались скрыть с помощью макияжа

Белый дом лишь прокомментировал эти проблемы, объясняя их незначительными причинами, такими как частое рукопожатие или употребление аспирина.

"Я думаю, что он, вероятно, более болен, чем они показывают", — сказал экс-журналист "CNN" Дон Лемон.

Сочетание недавнего поведения Трампа привело к обвинениям в когнитивном упадке. Некоторые американцы предупреждают о возможном "наступлении деменции". В то же время Белый дом и сторонники президента Соединенных Штатов отвергают эти обвинения, называя их "фейковыми новостями", что лишь усиливает общественную дискуссию по поводу прозрачности и здоровья своего лидера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время просмотра финала Открытого чемпионата США по теннису на трибунах заметили таблетку в зубах Дональда Трампа, что вызвало новые слухи и обсуждения.