Мелания нервничает из-за бывшей жены Трампа? Как она выглядит и чем бесит первую леди США (фото)

Новый факт подогрел слухи о разводе Трампа и Мелании

Семейная жизнь президента США Дональда Трампа и его жены Мелании продолжает привлекать внимание, а слухи о возможном разводе не утихают. Недавно обсуждалась информация о вероятном любовнике первой леди США, а теперь стало известно, что Трамп активно поддерживает связь с экс-женой.

Издание The list поделилось новыми подробностями о личной жизни Трампа. Мы решили узнать, что известно о бывшей супруге президента США Марле Мейплз и почему она вызывает раздражение у Мелании.

Брак Трампа и Мелании под угрозой из-за бывшей жены президента США?

Второй женой лидера США Дональда Трампа была Марла Мейплз, которая родила ему дочь Тиффани. В браке пара прожила четыре года, в 1997 году они расстались, но официально развелась спустя два года, и как оказалось, не так скандально, как многие предполагали.

Дональд Трамп и Марла Мейплз, Фото: Getty Images

По данным СМИ, Трамп поддерживает общение с бывшей супругой. И настолько хорошо, что Марла регулярно посещает его поместье Мар-а-Лаго, о чем свидетельствуют ее публикации в социальных сетях. На кадрах она позирует с дочерью и друзьями, проводя там семейные праздники.

Бывшая жена Дональда Трампа, Фото: Getty Images

Кроме того, некоторые публикации показывают, что Мейплз использует поместье и для деловых встреч.

По мнению эксперта по бракоразводным вопросам Кимберли Миллер, такое частое присутствие бывшей жены может быть источником напряжения и раздражения в браке Трампа с Меланией. Сохранение дружеских отношений после развода — обычная практика, особенно если люди часто пересекаются по деловым или личным вопросам. Но такие отношения могут создать эмоциональные сложности для нынешнего партнера. Чтобы избежать этого, Дональду Трампу стоило поговорить с Меланией о своей дружбе с бывшей супругой, но, учитывая трудности в их браке, этого, вероятно, не произошло.

Меланию Трамп раздражают частые визиты Марлы в их поместье, Фото: Getty Images

Что известно о бывшей жене Трампа Марле Мейплз

Дональд Трамп женился на актрисе Марле Мейплз в декабре 1993 года, спустя два месяца после рождения их дочери Тиффани. Однако их брак продлился недолго. Причины их расставания не были официально озвучены, но в прессе широко обсуждались слухи о возможной измене со стороны Марлы.

Марла Мейплз прожила в браке с Дональдом 4 года, Фото: Getty Images

После развода Марла Мейплз продолжила карьеру в шоу-бизнесе: снималась в фильмах, участвовала в телешоу и выпустила музыкальный альбом. В 2016 году она запустила сайт, посвященный здоровому образу жизни, где делилась рецептами, путешествиями и фотографиями.

Как выглядит Марла Мейплз, Фото: Getty Images

Сейчас Марла Мейплз продолжает активно участвовать в общественной жизни, посещает различные мероприятия и занимается благотворительностью. В 2025 году она стала бабушкой — ее дочь Тиффани родила сына.

Марла Мейплз и ее дочь Тиффани, Фото: Getty Images

