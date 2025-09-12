"Это твоя бывшая": рогатый "пассажир" такси рассмешил сеть (видео)

Рогатый скот выбрал киевское такси для вкусного перекуса

На Позняках в Киеве произошла забавная ситуация – коза спокойно устроилась на капоте такси и начала есть листья с деревьев. Рогатая "пассажирка" совсем не считалась с присутствием людей и продолжала свой обед под открытым небом.

Необычную сцену сняли на видео и опубликовали в телеграм-канале "Труха Киев". К кадрам добавили шутливый комментарий: "Твоего бывшего заметили на Позняках. У него все хорошо, он поел".

Пользователи соцсетей быстро заметили, что на видео изображена именно коза, а не козел. Поэтому в комментариях начали шутить, что это бывшая, а не бывший. Некоторые киевляне не удержались от остроумного замечания: "Не надо парковаться на тротуаре".

Некоторые также шутят, что у кого-то будет шашлычок вечером. Комментаторы еще пишут, что коза выбрала слишком дешевую машину в качестве подставки, чтобы залезть поближе к дереву.

Шутки шутками, но владелец автомобиля, скорее всего, будет очень удивлен странным следам на капоте авто. Хотя если он застанет козу на машине, когда придет, то будет еще более удивленным.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Одессе нашли смешной способ бороться с автохаммами. Одесское наказание за неправильную парковку должно намекнуть владельцам автомобилей, что их железным коням не рады.