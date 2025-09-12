Такой удачной фамилии позавидует каждый: ее носит только тысяча украинцев

Носители этой фамилии встречаются почти по всей Украине и ее происхождение связано с римской богиней счастья и удачи

Украинские фамилии могут как насмешить, так и удивить своим звучанием. Однако есть люди, у которых их родовое имя может принести им удачу и гордость, среди них фамилия Фортуна.

Распространение фамилии в Украине

По данным статистики, фамилию Фортуна носят 1021 человек в Украине. Это делает ее довольно редким – оно встречается менее чем у 0,003% населения страны.

География расселения носителей фамилии Фортуна показывает интересную картину. Наибольшая концентрация наблюдается в западных и центральных регионах Украины. Особенно заметны скопления в:

Львовской области.

Ивано-Франковская область.

Тернопольской области.

Киевская область и столица.

Винницкой и Хмельницкой областях.

Интересно, что фамилия также встречается в южных регионах, в частности в Одесской и Николаевской областях, хотя там его концентрация значительно меньше.

Фамилия Фортуна в Украине

Исторические корни и значение

Фамилия Фортуна, скорее всего, происходит от древнеримского слова "Фортуна" (лат. Fortuna), что означает богиню счастья, судьбы, благополучия и успеха.

Фамилия могла возникнуть как, связанная с представлениями о счастливой судьбе или удаче, сопровождавшей носителя. А также предоставлено во время введения фамилий, возможно, на основе пожеланий или прозвища предка, связанного со счастьем или судьбой.

В римской мифологии Фортуна — это богиня, изображаемая с завязанными глазами, рогом изобилия и иногда на колесе, что символизировало капризность судьбы. Для носителей эта фамилия часто становится источником гордости и оптимизма.

