Такой удачной фамилии позавидует каждый: ее носит только тысяча украинцев
Носители этой фамилии встречаются почти по всей Украине и ее происхождение связано с римской богиней счастья и удачи
Украинские фамилии могут как насмешить, так и удивить своим звучанием. Однако есть люди, у которых их родовое имя может принести им удачу и гордость, среди них фамилия Фортуна.
"Телеграф" расскажет, что оно означает. А также, где живут эти люди.
Распространение фамилии в Украине
По данным статистики, фамилию Фортуна носят 1021 человек в Украине. Это делает ее довольно редким – оно встречается менее чем у 0,003% населения страны.
География расселения носителей фамилии Фортуна показывает интересную картину. Наибольшая концентрация наблюдается в западных и центральных регионах Украины. Особенно заметны скопления в:
- Львовской области.
- Ивано-Франковская область.
- Тернопольской области.
- Киевская область и столица.
- Винницкой и Хмельницкой областях.
Интересно, что фамилия также встречается в южных регионах, в частности в Одесской и Николаевской областях, хотя там его концентрация значительно меньше.
Исторические корни и значение
Фамилия Фортуна, скорее всего, происходит от древнеримского слова "Фортуна" (лат. Fortuna), что означает богиню счастья, судьбы, благополучия и успеха.
Фамилия могла возникнуть как, связанная с представлениями о счастливой судьбе или удаче, сопровождавшей носителя. А также предоставлено во время введения фамилий, возможно, на основе пожеланий или прозвища предка, связанного со счастьем или судьбой.
В римской мифологии Фортуна — это богиня, изображаемая с завязанными глазами, рогом изобилия и иногда на колесе, что символизировало капризность судьбы. Для носителей эта фамилия часто становится источником гордости и оптимизма.
