Без инстаграмных кафе и дорогих ресторанов. Куда в СССР можно было сходить на свидание

Влюбленные имели возможность в то время развлечься по полной, а вот мест для уединения почти не было

В советское время романтический досуг выглядел совсем иным, чем сегодня. Инстаграммных кафе и дорогих ресторанов тогда не существовало, а средняя зарплата не позволяла часто тратить деньги на развлечения. Потому влюбленные находили простые и доступные варианты.

"Телеграф" расскажет, куда в СССР ходили влюбленные пары. Вариантов было не так много.

Одним из самых популярных мест были парки культуры и отдыха. Там можно было прокатиться на лодке или катамаране, пройтись по аллеям, посидеть на лавочке под музыку с радиоточки. Аттракционы — "Колесо обзора" или "Автодром" — тоже считались романтикой.

На такие встречи ходили пары примерно одного возраста – в СССР было сложно встретить 40-летнего мужчину в компании 20-летней девушки. Конечно, исключения из правил всегда были, но количество подобных неравных союзов было невысоким.

Парень и девушка СССР

Еще одно классическое свидание – поход в кинотеатр. Билеты стоили недорого, поэтому фильм в большом зале был доступен почти каждому. Часто после кино шли в кафе-мороженое: шарик пломбира обошелся всего в 20 копеек.

Свидание в СССР

Некоторые приглашали на танцы — в парках, домах культуры или даже на заводских вечерах. А если денег совсем не хватало, романтическим вариантом оставались прогулки по улицам города или вдоль реки.

Пара в СССР

Следует отметить, что "конфетно-букетный период" мог продолжаться довольно долго. Строгие обычаи, борьба за нравственный облик советского гражданина, а также банальное отсутствие мест для уединения влюбленных накладывали серьезные ограничения на интимную жизнь таких парочек.

Ранее "Телеграф" писал, без чего раньше не обходилось чаепитие.