Здесь лечились короли, а теперь — руина: как пришел в упадок легендарный украинский санаторий "Шкло" под Львовом

Санаторий "Стекло", известный своими целебными водами и многовековой историей, сегодня оказался на грани закрытия. Заведение, когда-то принимавшее сотни отдыхающих и военных на реабилитацию, сейчас борется с задолженностью, судебными исками и пустыми корпусами, сообщило "Общественное".

Этот бальнеологический курорт расположен в поселке Шкло, недалеко от границы с Польшей и Львова. "Телеграф" рассказывает, чем знаменит этот санаторий.

Заведение имело все, чтобы оставаться популярным: 76 гектаров лесопарковой зоны, уникальные источники минеральных вод, грязелечение и современную лечебно-диагностическую базу. Здешние воды знали еще с XVI века — их описывали врачи польских королей, а лечебные свойства сероводородных источников и "Нафтуси-Стекло" со временем сделали этот уголок известным в Европе. В разное время здесь оздоравливались и военные, и рабочие, а после Второй мировой войны санаторий фактически отстроили заново.

Сегодня же картина совсем другая. На территории заведения — пустые корпуса, заброшенные аллеи и одиночные работники, годами не получающие зарплату. По словам персонала, раньше здесь оздоравливали более полутысячи человек одновременно, теперь же сложно собрать даже группу из 40 человек. Вдобавок — многомиллионные долги и судебные иски. В частности, экс-директор санатория Роман Козак, отец экс-нардепа-беглеца Тараса Козака, требует от предприятия более 7 миллионов гривен.

Упадок начался еще в 1990-х, когда санаторий находился в ведении Минобороны. В 2003 году он был передан Государственной судебной администрации Украины, однако ожидаемого развития это не принесло. Напротив, ситуация только усугубилась. Теперь речь идет даже о продаже комплекса, имеющего огромный потенциал для реабилитации военных и гражданских.

Несмотря на это, уникальные природные ресурсы санатория "Шкло" — целебная вода, лечебные грязи, благоприятный климат и многовековые леса — до сих пор остаются.

