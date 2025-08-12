Она "подарила" голос Светличной и умерла в Москве: как выглядит могила актрисы Толбузиной из Донбасса

Толбузина дублировала героев в более чем 300 лентах

Зоя Толбузина была успешной советской актрисой театра и кино, родом из Украины, как и Мария Стрелкова. Она играла в фильмах "Огонь, вода и… Медные трубы", "Спасенное поколение", "Новые приключения неуловимых". Она скончалась в 2017 году, прожив 94 года. Сегодня, 12 августа, исполняется 103-летие со дня ее рождения.

Что известно о Зое Толбузиной

Зоя Земнухова родилась в 1922 году в Дмитровске, который сегодня является Макеевкой Донецкой области. В 1940 году Зоя начала обучение в актерской школе при киностудии "Ленфильм". В 1941 году Земнухова пошла добровольцем на войну. После демобилизации она поступила в Институт кинематографии имени Герасимова, который работал во время эвакуации в Алма-Ату. Учеба завершила в Москве в 1946 году.

Толбузина третья слева направо, фото из сети

После вуза Земнухова поступила в труппу Театра-студии киноактера. С 1954 начала работать на киностудии имени Горького. Первую свою роль Земнухова исполнила еще в 16 лет в фильме "Паровоз без тормоза", вышедшем на экраны в 1938 году.

В кино Зоя обычно получала второстепенные и эпизодические роли. Например, перевоплощалась в медсестру в военной ленте "Сталинградская битва", гимназистку — в черно-белом фильме "Они были первыми", учительницу — в исторической драме "Одиночество", Настю — в музыкальной комедии "Кубанские казаки", императрицу — в приключенческом экшене "Корона Российской империи, или Снова неуловимый", администратора — в комедии "Звезда экрана".

Толбузина в фильме "Кубанские казаки", фото из сети

Кроме этого, Зоя появлялась в эпизодах в таких кинороботах, как "Земля и люди", "Далекие земли", "Смертельный враг", "Великие голодные люди", "В поисках мужа", "Семь солдат", "Новые приключения неуловимых".

Толбузина в фильме "Новые приключения неуловимых", фото из сети

Также актриса активно реализовывалась в дубляже. В ее творческом наследии насчитывается более 300 фильмов. Одной из самых известных картин стала "Бриллиантовая рука", где ее голосом звучала Светлана Светличная. Также она дублировала Марину Влади в фильме "Волшебница", Анна-Марию Ферреро — в "Войне и мир", Андреа Паризи — в "Большой прогулке".

Светлана Светличная в "Бриллиантовой руке", скриншот из фильма

Земнухова была женой известного советского актера и режиссера Аркадия Толбузина. В 1945 году у них появилась дочь Ольга. Интересно, что Зоя взяла фамилию мужа уже после его смерти в 1972 году.

Супруги Толбузиных, коллаж "Штуки-дрюки"

В 2000-х актриса играла в фильмах и сериалах "Черемушки", "Золотой теленок", "Солдаты 8", "Внук космонавта", "Без срока давности".

Зоя Толбузина в сериале "Золотой теленок", скриншот "Штуки-дрюки"

Смерть и могила Зои Толбузиной

Актриса прожила до глубокой старости — ушла в вечность в 94 года. Ее не стало в 2017 году. Толбузину похоронили на Ваганьковом кладбище в Москве. Она покоится возле своего мужа, Аркадея Толбузина. Зое установили небольшой гранитный памятник с черно-белым портретом и личными данными. Место захоронения сопровождается цветами.

Могила Зои Толбузиной, фото из сети

Памятник Зое Толбузиной, фото из сети

