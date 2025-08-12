Укр

Она "подарила" голос Светличной и умерла в Москве: как выглядит могила актрисы Толбузиной из Донбасса

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как выглядит могила актрисы Зои Толбузиной
Как выглядит могила актрисы Зои Толбузиной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Толбузина дублировала героев в более чем 300 лентах

Зоя Толбузина была успешной советской актрисой театра и кино, родом из Украины, как и Мария Стрелкова. Она играла в фильмах "Огонь, вода и… Медные трубы", "Спасенное поколение", "Новые приключения неуловимых". Она скончалась в 2017 году, прожив 94 года. Сегодня, 12 августа, исполняется 103-летие со дня ее рождения.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности актрисы, где играла, а также где ее похоронили.

Что известно о Зое Толбузиной

Зоя Земнухова родилась в 1922 году в Дмитровске, который сегодня является Макеевкой Донецкой области. В 1940 году Зоя начала обучение в актерской школе при киностудии "Ленфильм". В 1941 году Земнухова пошла добровольцем на войну. После демобилизации она поступила в Институт кинематографии имени Герасимова, который работал во время эвакуации в Алма-Ату. Учеба завершила в Москве в 1946 году.

Зоя Толбузина
Толбузина третья слева направо, фото из сети

После вуза Земнухова поступила в труппу Театра-студии киноактера. С 1954 начала работать на киностудии имени Горького. Первую свою роль Земнухова исполнила еще в 16 лет в фильме "Паровоз без тормоза", вышедшем на экраны в 1938 году.

В кино Зоя обычно получала второстепенные и эпизодические роли. Например, перевоплощалась в медсестру в военной ленте "Сталинградская битва", гимназистку — в черно-белом фильме "Они были первыми", учительницу — в исторической драме "Одиночество", Настю — в музыкальной комедии "Кубанские казаки", императрицу — в приключенческом экшене "Корона Российской империи, или Снова неуловимый", администратора — в комедии "Звезда экрана".

Толбузина в фильме "Кубанские казаки"
Толбузина в фильме "Кубанские казаки", фото из сети

Кроме этого, Зоя появлялась в эпизодах в таких кинороботах, как "Земля и люди", "Далекие земли", "Смертельный враг", "Великие голодные люди", "В поисках мужа", "Семь солдат", "Новые приключения неуловимых".

Толбузина в фильме "Новые приключения неуловимых"
Толбузина в фильме "Новые приключения неуловимых", фото из сети

Также актриса активно реализовывалась в дубляже. В ее творческом наследии насчитывается более 300 фильмов. Одной из самых известных картин стала "Бриллиантовая рука", где ее голосом звучала Светлана Светличная. Также она дублировала Марину Влади в фильме "Волшебница", Анна-Марию Ферреро — в "Войне и мир", Андреа Паризи — в "Большой прогулке".

Светлана Светличная в "Бриллиантовой руке"
Светлана Светличная в "Бриллиантовой руке", скриншот из фильма

Земнухова была женой известного советского актера и режиссера Аркадия Толбузина. В 1945 году у них появилась дочь Ольга. Интересно, что Зоя взяла фамилию мужа уже после его смерти в 1972 году.

Супруги Толбузиных
Супруги Толбузиных, коллаж "Штуки-дрюки"

В 2000-х актриса играла в фильмах и сериалах "Черемушки", "Золотой теленок", "Солдаты 8", "Внук космонавта", "Без срока давности".

Зоя Толбузина в сериале "Золотой теленок"
Зоя Толбузина в сериале "Золотой теленок", скриншот "Штуки-дрюки"

Смерть и могила Зои Толбузиной

Актриса прожила до глубокой старости — ушла в вечность в 94 года. Ее не стало в 2017 году. Толбузину похоронили на Ваганьковом кладбище в Москве. Она покоится возле своего мужа, Аркадея Толбузина. Зое установили небольшой гранитный памятник с черно-белым портретом и личными данными. Место захоронения сопровождается цветами.

Могила Зои Толбузиной
Могила Зои Толбузиной, фото из сети
Памятник Зое Толбузиной
Памятник Зое Толбузиной, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела в молодости любимица Богдана Ступки, актриса Людмила Смородина. Она играла в фильме "Ярослав Мудрый".

Теги:
#Карьера #Актриса #Могила #Зоя Толбузина