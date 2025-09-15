Осудил Россию за войну: где сейчас звезда фильма "Театр" Ивар Калныньш

Калныньш продолжает играть в латвийских театрах

Ивар Калныньш — известный латвийский актер, игравший в фильмах "Двое под одним зонтом", "Белый танец", "Театр". Он осудил полномасштабную войну России против Украины и убежден, что Россия развалится.

"Телеграф" расскажет больше о карьере латвийского актера, где играл, а также где он находится сейчас.

Что известно об Иваре Калныньше

Будущий актер родился в Риге в 1948 году в рабочей семье. В подростковом возрасте он подрабатывал слесарем и ремонтировал компьютерную технику. Параллельно Ивар играл в рок-группах, носил длинные волосы и брюки-клеш. Калныньш играл на танцах в Риге и Юрмале.

Ивар Калныньш в молодости, фото Guntis Grunte

Впоследствии Ивар окончил театральный факультет Латвийской консерватории имени Витольса. Еще во время учебы в вузе он начал играть в кино. В частности, первыми киноработами с его участием стали спортивная драма "Право на прыжок", мелодрама "Илга-Иволга", детская лента "Верный друг Санчо".

Однажды актриса Виджа Артмане предложила Ивару сыграть в ленте "Театр". Там он превратился в молодого любовника примадонны Тома Феннелла. Калныньш стал популярен на весь Советский Союз. После этого он сыграл в картинах "Сильва", "Стрелы Робин Гуда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Футляр в квадрате 36-80", "Тайна виллы Грета", "Зимняя вишня".

Ивар Калныньш в фильме "Театр", скриншот "Штуки-дрюки"

Ивар Калныньш в фильме "Зимняя вишня", скриншот "Штуки-дрюки"

В течение 28 лет Ивар работал актером в Академическом театре искусств в Риге. Он исполнял роли в спектаклях "Орфей", "Чайка", "Много шума из ничего", "Танцы на фестивале луга", "Последний барьер", "Дикие лебеди". Также участвовал в телешоу "Последний герой-3" и "Танцы на льду".

Ивар Калныньш на сцене первый слева, фото trend.az

В 90-х в кино наступил кризис после распада СССР. Так Ивар некоторое время реализовывался в политике — был депутатом Шестого Сейма Латвии от демократической партии "Саймниекс". В 2000-х Калныньш играл в российских фильмах и сериалах: "Салон красоты", "Время любить", "Опера. Хроники убойного отдела", "Любовь слепа", "Бальзаковский возраст, или Все мужчины сво…", "Спасибо за все".

Где сейчас Ивар Калныньш

Актер осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Он сказал, что не хочет иметь что-либо общее со страной-агрессором. Калныньш предполагает, что Россия распадется, как и в прошлом Советский Союз.

Можно я отвечу на это "по-французски"? Мне на**ать на это. Есть другой мир, интересующий меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим России развалится как карточный домик, как когда-то Советский Союз. Ивар Калныньш

Калныньш в последние годы, фото Александра Ханина

Калныньш отметил, что сейчас что-либо русское в мире вызывает возмущение из-за кровавых преступлений государства-террориста. Также он пожелал Украине выдержки в борьбе с оккупантами.

Я объездил многие страны Европы. Все русское вызывает неприязнь. В Лондоне, например, с автобусов убрали русский перевод. Все остальные языки остались, а русский убрали. Желаю Украине счастья и выдержки. Ивар Калныньш

В 2023 году актер исполнил известную песню "Ніч яка місячна" на украинском языке. Он отметил, что пение для него – это хобби.

Ивар Калныньш — "Ніч яка місячна"

Сейчас Ивар продолжает играть в Малом и Новом театрах в Латвии, участвует в антрепризных представлениях и дает интервью на телевидении.

Калныньш сейчас, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез Владимир Моисеенко из юмористического дуэта "Кролики". Он молчит о войне, начатой Россией.