Эта игра с резинкой на асфальте напомнит вам о беззаботной молодости

Игра не нуждалась в гаджетах или дорогих игрушках – только кусок резинки и компании друзей

Двадцать-тридцать лет назад во дворах Украины можно было услышать смех и возгласы собиравшихся детей, чтобы играть в "резинку". Это была одна из самых популярных игр, которая объединяла и девушек, и парней, а иногда даже приобщала взрослых.

"Телеграф" расскажет, что это за игра. А также как в нее играли и в чем была суть.

Суть игры была простой, но в то же время увлекательной. Требовалось взять обычную швейную резинку, связать ее в кольцо и натянуть так, чтобы двое участников становились у нее ногами, образуя прямоугольник.

Третий игрок должен был выполнять разные прыжки: перепрыгивать через резинку, закидывать на нее ноги, делать сложные "фигуры". Каждый уровень усложнялся – резинку поднимали выше: от лодыжек до колен, потом до бедер, а опытные игроки преодолевали и уровень "под поясом".

Игра с резинкой

"Резинка" требовала внимательности, ловкости и ощущения ритма. Чаще всего во дворах придумывали свои правила или комбинации, а между детьми разгорались настоящие соревнования: кто продержится дольше и пройдет все уровни.

Для многих эта игра стала символом безмятежного детства. Она не нуждалась в гаджетах или дорогих игрушках – только кусок резинки и компании друзей. И хотя сегодня на детских площадках "резинку" встретишь редко, воспоминания о ней до сих пор согревают сердца тех, кто вырос во двориках 80-х, 90-х и даже начале 2000-х.

