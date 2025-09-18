Украинский "город-феникс" живет в сквере одной европейской страны: это знак поддержки (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Уже 3 года в Гданьске есть сквер, который назван в честь Героического Мариуполя
В одном городе Польши открыли сквер, который носит название Героического Мариуполя. Он находится рядом с Генеральным консульством Российской Федерации.
Именно в Гданьске есть сквер имени Героического Мариуполя, носящий название с 1 июля 2022 года. Об открытии сообщило Консульство Украины в Гданьске.
На церемонию пришли руководители нескольких польских городов — Гданьска, Гдыни, Сопота и Варшавы, а также представители Поморского воеводства, представители консульства Украины в Гданьске и украинской общины.
Мэр Гданьска Александра Дулькевич отметила, что место выбрано неслучайно.
"Желая почтить героических защитников Мариуполя и всего города, с сегодняшнего дня площадь в Ужеще носит имя Героического Мариуполя. Место неслучайное. Расположено в непосредственной близости от Генерального консульства РФ", — написала Дулькевич.
Она также подчеркнула их готовность приобщаться к предстоящему восстановлению украинского города, назвав его "город-феникс", как и Варшава и Гданьск.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в городе Люксембург есть улица, которая является символом поддержки Украины.