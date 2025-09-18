Скандал с презентацией книги "Голоса BLM" из-за смерти украинки получил развязку: мнения украинцев разошлись

Издательство, автор Оксана Брюховецкая и один из героев книги "Голоса BLM" получали угрозы

Издательство "Човен" было вынуждено отменить презентацию книги-исследования Оксаны Брюховецкой "Голоса BLM" во Львове из-за негативных комментариев в сети и угроз. Некоторые украинцы возмущены тем, что мероприятие должно было пройти вскоре после убийства в США украинки Ирины Заруцкой, но немало и противоположных мнений.

Об отмене события издательство сообщило в Facebook. Издатели считают, что сейчас украинцы должны понять внутренние процессы в США, которые показывает книга.

Что произошло с запланированной презентацией книги "Голоса BLM" во Львове

В последние дни издательство получило в соцсетях "множество брутальных, расистских, ненавистнических комментариев и угроз" из-за запланированной презентации, в результате чего решило ее отменить. В издательстве отмечают, что было непонятно, откуда эти люди и почему они это пишут. Среди комментаторов было немало ботов, но в то же время были реальные украинцы и львовяне.

"Ни один из них не читал книги, не понимает контекста, о котором писала автор, и почему это исследование важно для украинских читателей именно во время российской агрессии против Украины. (Нам всем сегодня стоит осознать: без понимания сложных внутренних американских процессов мы не можем рассчитывать на ту общественную и политическую поддержку США, в которой сегодня так нуждаемся в условиях войны). Все сводилось к манипуляциям трагедией Ирины Заруцкой и тем фактом, что ее убийцей стал чернокожий американец", – говорится в публикации.

В издательстве отметили, что "Голоса BLM" написана осенью 2024 года, а напечатана в начале июля 2025-го. По мнению издателей, "совместить книгу и случившуюся трагедию могли или провокаторы, или люди, которыми легко манипулировать". Но существует вероятность того, что "эти люди действительно таковы – они ненавидят других, собственно, за их инаковость, в частности за цвет кожи".

Из комментариев в интернете агрессия перешла в офлайн и воплотилась в звонки с угрозами в адрес издательства, автора книги Оксаны Брюховецкой и героя "Голосов BLM" американского журналиста Террелла Старра, который должен был участвовать в презентации, говорится в сообщении.

"Люди, добившиеся отмены события, пожалуй, сочтут, что победили. На самом деле – нет! Проиграли все мы. Потому что истории героев "Голосов" – это истории о борьбе за достоинство, за право быть собой. И в этом мы очень схожи с афро-американцами, как бы кому-то не резала глаза разница в цвете кожи", – отмечают в издании.

Мнения украинцев разделились

Специалист по коммуникациям и преподаватель Львовской бизнес-школы Ярина Ключковская напомнила, как перед выборами президента США в 2016 году россияне в сети успешно провоцировали расовую рознь.

"Их усилия не были бы такими результативными, если бы в этом нагнетании расовой ненависти не приняли бы участия – абсолютно добровольно – обычные американцы. Месседжи российских троллей умело эксплуатировали маргинальные взгляды, выводили их в мейнстрим и создавали иллюзию, что радикально настроенных людей действительно много. А это давало общественное разрешение людям радикализовать свои взгляды и открыто транслировать их максимально острым, конфликтным способом", — написала она, и добавила, что россияне также организовали ряд провокаций, чтобы дискредитировать Украину накануне футбольного Евро-2012.

Нынешний скандал специалист считает также инспирированным из-за поребрика, но "это не значит, что в Украине нет людей с расистскими и ксенофобскими настроениями".

"Это – маргинальная история. И Россия прекрасно умеет подсвечивать, подогревать и вытаскивать на свет Божий все самые зловонные объедки из самых далеких свалок и преподносить их как мейнстрим", – пояснила Ключковская.

В сою очередь, культурный менеджер Ольга Бекенштейн отметила, что у нее очень мало цензурных слов по этому поводу, ей очень противно и стыдно из-за ситуации с отменой презентации.

"В первые дни полномасштабки по сети распространялось видео о том, как студентов из республики Конго не выпускали из Украины и как будто заставляли идти в армию (на уровне рассказов людей). У нас это видео мало кто видел, мы не были его ЦА. Однако все американские артисты, с которыми я работала, СМИ американские и британские его видели и задавали мне вопросы по этому поводу. Хотелось бы верить, что это все фабрикации врага, но, к сожалению, наше общество вполне способно на подобные вещи. Мне очень и очень стыдно, – написала она.

Бекенштейн добавила, что ей очень и очень противно из-за того, что сначала убийство девушки "инструментализируется магавцами ради своих планов", а теперь еще и развязывает руки расистам в Украине.

В комментариях под сообщением издательства об отмене мероприятия мнения украинского общества разделились. Многие писали, что скандал с презентацией – результат операции российских спецслужб. В то же время украинцы отмечали, что это событие после убийства Ирины Заруцкой является провокацией издательства, которое "плывет не туда". "Это – не проявления расизма. Это – тупость издательства. Или сознательная провокация – что еще более мерзко", – считает один из интернет-пользователей.

Некоторые решили, что этот скандал является лучшей рекламой книги – люди спрашивали, где можно ее купить.

Также украинцы отмечали, что внимание людей направляют не туда. В этом смысле вспомнили скандал с Украинским католическим университетом, который тоже, кстати, произошел во Львове, когда дочери известного драматурга Наталии Ворожбит отказали в поселении из-за ЛГБТ-флажка в соцсети. "Мы не замечаем, как с нами играют те, кто заинтересован во внутреннем противостоянии", – говорится в комментарии.

Напомним, в честь украинки Ирины Заруцкой, убитой в августе в США, в городе Шарлотта, где произошла эта трагедия, появились муралы. 23-летняя девушка скончалась от ножевого ранения в шею. Трагедия произошла в метро. Эта история стала известна широкой общественности — на нее отреагировал даже американский президент.