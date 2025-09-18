Скандал з презентацією книжки "Голоси BLM" через смерть українки отримав розвʼязку: думки українців розійшлись

Видавництво, авторка Оксана Брюховецька та один з героїв книжки "Голоси BLM" отримували погрози

Видавництво "Човен" було вимушено скасувати презентацію книжки-дослідження Оксани Брюховецької "Голоси BLM" у Львові через негативні коментарі у мережі та погрози. Деякі українці обурені тим, що захід мав пройти невдовзі після вбивства у США українки Ірини Заруцької, але немало й протилежних думок.

Про скасування події видавництво повідомило у Facebook. Видавці вважають, що саме зараз українці мають зрозуміти внутрішні процеси у США, які показує книжка.

Що сталося із запланованою презентацією книжки "Голоси BLM" у Львові

Упродовж останніх днів видавництво отримало у соцмережах "безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз" через заплановану презентацію, в результаті чого вирішило її скасувати. У видавництві зазначають, що було зрозуміти, звідки ці люди та чому вони це пишуть. Серед коментаторів було чимало ботів, але водночас були цілком реальні українці та львів’яни.

"Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка, і чому це дослідження є важливим для українських читачів саме в час російської агресії проти України. (Нам усім сьогодні варто усвідомити: без розуміння складних внутрішніх американських процесів ми не можемо розраховувати на ту суспільну та політичну підтримку США, якої сьогодні так потребуємо в умовах війни). Усе зводилося до маніпуляцій трагедією Ірини Заруцької та тим фактом, що її вбивцею став чорношкірий американець", – йдеться у публікації.

У видавництві наголосили, що "Голоси BLM" написана восени 2024 року, а надрукована на початку липня 2025-го. На думку видавців, "поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати". Але існує ймовірність того, що "ці люди дійсно такими є – вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри".

З коментарів в інтернеті агресія перейшла в оффлайн та втілилася у дзвінки з погрозами на адресу видавництва, авторки книжки Оксани Брюховецької та героя "Голосів BLM" американського журналіста Террелла Старра, який мав брати участь у презентації, йдеться у дописі.

"Люди, які домоглися скасування події, мабуть, вважатимуть, що перемогли. Насправді – ні! Програли усі ми. Бо історії героїв "Голосів" – це історії про боротьбу за гідність, за право бути собою. І в цьому ми дуже схожі з афро-американцями, як би комусь не різала очі різниця в кольорі шкіри", – зазначають у виданні.

Думки українців розділилися

Фахівчиня з комунікацій та викладачка Львівської бізнес-школи Ярина Ключковська нагадала, як перед виборами президента США у 2016 році росіяни у мережі успішно провокували расову ворожнечу.

"Їхні зусилля не були б такими результативними, якби у цьому нагнітанні расової ненависті не взяли б участі – абсолютно добровільно – звичайні американці. Месиджі російських тролів уміло експлуатували маргінальні погляди, виводили їх у мейнстрім і створювали ілюзію, що радикально налаштованих людей насправді багато. А це давало суспільний дозвіл людям радикалізувати свої погляди та відкрито транслювати їх у максимально гострий, конфліктний спосіб", – написала вона, та додала, що росіяни також організували низку провокацій, щоб дискредитувати Україну напередодні футбольного Євро-2012.

Теперешній скандал фахівчиня вважає також інспірованим з-за поребрика, але "це не значить, що в Україні немає людей з расистськими та ксенофобськими настроями".

"Це – маргінальна історія. І Росія чудово вміє підсвічувати, підігрівати і витягати на світ Божий всі найсмердючіші недоїдки з найдальших звалищ і подавати їх як мейнстрім", – пояснила Ключковська.

Культурна менеджерка Ольга Бекенштейн зазначила, що в неї дуже мало цензурних слів з цього приводу, їй дуже гидко та соромно через ситуацію зі скасуванням презентації.

"В перші дні повномасштабки мережею ширилось відео про те, як студентів з республіки Конго не випускали з України й наче змушували йти в армію (на рівні вигуків людей). У нас це відео мало хто бачив, ми не були його ЦА. Проте усі американські артисти, з якими я працювала, ЗМІ американські та британські його бачили й ставили мені запитання з цього приводу. Мені б хотілось вірити, що це все фабрикації ворога, але на жаль наше суспільство цілком здатне на подібні речі. Мені дуже і дуже соромно", – написала вона.

Бекенштейн додала, що їй дуже і дуже гидко через те, що спершу вбивство дівчини "інструменталізується магавцями задля своїх планів", а тепер ще і розв'язує руки расистам в Україні.

В коментарях під дописом видавництва про скасування заходу думки українського суспільства розділилися. Багато хто писав, що скандал з презентацією – результат операції російських спецслужб. Водночас українці зазначали, що цей захід після вбивства Ірини Заруцької є провокацією видавництва, яке "пливе не туди". "Це – не прояви расизму. Це – тупість видавництва. Або свідома провокація – що ще мерзенніше", – вважає один з інтернет-користувачів.

Дехто вирішив, що цей скандал є найкращою рекламою книжки – люди запитували де можна її купити.

Також українці зазначали, що увагу людей спрямовують не туди. У цьому сенсі згадали скандал з Українським католицьким університетом, який теж, до речі стався у Львові, коли дочці відомої драматургині Наталки Ворожбит відмовили у поселенні через ЛГБТ-прапорець у соцмережі. "Ми не помічаємо, як з нами граються ті, хто зацікавлений у внутрішньому протистоянні", – йдеться у коментарі.

Нагадаємо, на честь українки Ірини Заруцької, яку вбили в серпні в США, у місті Шарлотта, де сталася ця трагедія, з'явились мурали. 23-річна дівчина померла від ножового поранення в шию. Трагедія сталась в метро. Ця історія стала відома широкому загалу — на неї відреагував навіть американський президент.