Где расположен единственный действующий римский акведук в Украине и в чем его уникальность (фото, видео)

О Стрычавском мосте ходит много легенд, но его уникальность — в способе строительства

Уникальный арочный мост римского стиля расположен в урочище Стрычавский поток в Закарпатье рядом с зоной отдыха. Почти 10 лет назад постройку чуть не разрушили деревья.

"Телеграф" решил собрать все, что известно о Стрычавском мосте, и выяснить, сколько ему лет.

Уникальность сооружения состоит в том, что его выстроили из песчаного камня, с чрезвычайной инженерной точностью и без применения цемента. Устойчивость моста обеспечил центральный, так называемый замковый камень, а остальные тщательно подбирались или обтесывались до нужного размера.

По словам Ивана Щура, который много лет интересуется туристическими достопримечательностями, архитектурой и историей края, этот мост является единственным действующим римским акведуком в Украине.

Стрычавский мост едва не превратился в руины

Приблизительно в 2010 году уникальное сооружение начало рассыпаться из-за возникновения провала. Около шести лет мост продолжал разрушаться, пока в конце 2016 его не начали реставрировать. Интересно, что причиной разрушения стали деревья, нанесшие мосту вред своим корнями.

Стрычавский мост в римском стиле. Фото: Uzhgorod.in

Сколько лет уникальному акведуку

Вокруг Стрычавского моста ходит много легенд, но имеют ли они основу? Глава Березнянской ТГ Богдан Кырлык рассказал Первому Закарпатскому телеканалу, что легенды придумывают, чтобы привлечь туристов.

Сколько веков существует сооружение неизвестно, хотя в Mukachevo.net утверждали, что мосту уже 500 лет. Однако, по словам туризмоведа Михаила Штефаньо, постройке примерно 100 лет, ее возвели во времена Чехословакии, чтобы вывозить туда камни и лес.

Стричавский мост-акведук на Закарпатье. Фото: Большой Березный online

Напомним, мало кто знает, что под ногами тернополян еще с польских времен до сих пор течет настоящая река. Она старше самого города, ею любовались поэты, через нее проходили мосты, а местные жители с гордостью рассказывали о ней гостям.