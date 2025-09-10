Там должна была быть АЭС: уже 45 лет в Украине стоят два дома, в которых ни дня не жили (фото)

В Харьковской области должны были построить АЭС, но все закончилось на этапе двух жилых многоэтажек для будущих работников

В Харьковской области должны были возвести атомную электростанцию. Однако этот проект пришлось свернуть и посреди поля остались две девятиэтажки.

В 1980-х годах в селе Бирки в Харьковской области готовились к строительству крупного энергетического объекта — Харьковской атомной электростанции. Для будущих работников даже начали возводить жилмассив, чтобы обеспечить их квартирами неподалеку от будущего предприятия, как пишут в "find-way".

Однако планы изменились после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Власти приняли новые законы, которые запрещали строить атомные станции ближе чем за 30 километров до больших городов. Бирки же расположены всего в 26 км от Харькова, поэтому строительство решили полностью остановить.

На тот момент в поселке уже стояли два девятиэтажных здания, а третье только начали сооружать. От масштабной идеи остались только эти многоэтажки, которые до сих пор напоминают об амбициозных, но нереализованных планах советской энергетики.

Как туда добраться

На сайте пишут, что лучше всего сесть на электричку с вокзала Южной Железной дороги, предварительно найдя расписание по станции "Бирки". От станции придется пройти где-то 5 километров.

