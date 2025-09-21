Напоминает о россиянах. На Закарпатье есть село со странным названием и месторождением газа

Это село на Закарпатье имеет давнюю историю

В живописном уголке Закарпатской области, среди зеленых полей и лесов, расположено село Русские Геевцы. Но это не единственный населенный пункт в регионе с "русским" названием. В 8 км от Ужгорода лежат Русские Комаривцы.

"Телеграф" решил подробнее рассказать историю этого закарпатского села. Вы узнаете, кто украл колокол с местной колокольни, кто добывает газ на Русско-Комаривском месторождении и почему так назвали село.

По данным переписи населения Украины 2001 года здесь проживало 1573 человека. Очевидно место способствует высокой продолжительности жизни, поскольку 100-летняя жительница села Верона Андреевна Буксар является самой старшей в Баранынской громаде. Другая местная уроженка, сестра Ольга Ладжун дожила до 105 лет. Правда, 100 из них женщина провела в монастыре в Хусте, но родилась в Русских Комаривцах.

Руководство сельсовета поздравило Верону Буксар со столетием

Ольга Ладжун дожила до 105 лет

Поселение на берегах реки Солотвинки впервые упоминается в венгерских письменных источниках в 1325 году под названием Orosz Komorocz – Русский Комороц, что предполагает существование какого-то другого, не "русского" Коморца.

В 1599 году в селе было 25 крестьянских хозяйств и еще одно, принадлежащее солтейсу (старосте). Таким образом В конце XVI века Русские Комаровцы считались средним по величине селом.

Однако местные жители поддержали Национально-освободительную войну венгерского народа против Австрии, за что жестоко поплатились. К началу XVIII века в населенном пункте насчитывались всего 4 крестьянские семьи.

Церковь Николая Чудотворца

Центром духовной жизни Русских Комаривцев является греко-католическая церковь св. Николая Чудотворца. Каменная базилика длиной 25 м и шириной 10 м возникла на месте деревянной церкви. В ее истории фигурирует 1775 год, однако даже церковнослужители не знают, это дата начала строительства или его завершения. Деньги на ее сооружение собрали крестьяне. В 1979 в церкви производили ремонт.

Церковь Николая Чудотворца в Русских Комаривцах

Церковь Николая Чудотворца в Русских Комаривцах

Церковный двор

Интерьер разрисован сюжетами из Евангелия, на сводах – композиции "Сошествие святого духа", "Воскресение Господне", "Рождество". Также есть два витража – "Молящаяся Пресвятая Богородица" и "Самое святое сердце Иисуса".

Церковь Николая Чудотворца в Русских Комаривцах изнутри

Примечательна история колокольни и колоколов церкви. Священнослужители говорят, что два колокола раскачивали постройку, поэтому построили отдельную колокольню. Сейчас на ней три колокола и одно место для самого большого, которого село лишилось во время Второй мировой войны.

Церковный колокол в Русских Комаривцах

Церковные колокола в Русских Комаривцах

Он был отлит примерно в 1835 году на литейном заводе в Малых Геевцах. По преданию, этот колокол тянули четыре вола. Его сняли венгры во время отступления – они якобы хотели сделать из колокола патроны. После оккупации Венгрии Красной армией советские солдаты забрали его как трофей, поэтому ходили слухи, что колокол с надписью "Р Комаривцы" видели в Москве.

Что касается других колоколов, два из них изготовлены фирмой "Аккорд". Самый большой отлит в 1923-ем, а средний – в 1926 году. Маленький колокол – самый старый, 1751 года изготовления. Скорее всего, он служил верующим еще в предыдущей деревянной церкви.

Церковный колокол в Русских Комаривцах

Церковный колокол в Русских Комаривцах

Узкоколейка, кино и газовое месторождение

Еще во времена Австро-Венгрии по окрестностям села пролегала узкоколейная железная дорога "Ужгород-Анталовцы", которую частично строили русские и итальянские военнопленные во время Первой мировой войны. Некоторые из них здесь женились и пустили корни. В середине 70-х узкоколейку разобрали как нерентабельную, однако ее остатки являются туристической достопримечательностью.

В 1963 году вблизи Русских Комаривцев снимал "Войну и мир" Сергей Бондарчук. Именно на этих холмах разыгрывались сцены сражений под Аустерлицем и Бородино. В массовках порой участвовали до 15 тысяч человек, в основном это были действующие советские военные.

Сегодня Русские Комаривцы известны благодаря своим газовыми месторождениями, разведанными в 60-70-х на окраине села. Было обнаружено 4 месторождения газа, из которых разрабатываются только два: Солотвинское и Русско-Комаривское. Геологи утверждают, что последнее содержит не менее 2 млрд кубометров голубого топлива.

Русско-Комаривское газовое месторождение принадлежит компании ООО "Тисагаз", учредителем которой является кипрская компания "3ПИ Интернешенл Энерджи Лимитед", а контролирует ее публичная американская компания Cub Energy Inc. Последняя имеет штаб-квартиру в Хьюстоне (штат Техас, США) и офис в Киеве, а также относит себя к пяти крупнейшим частным нефтегазовым операторам Украины.

Кроме того, в 1962 году здесь обнаружили термальную воду высокой минерализации, с большим избытком солей. Однако до наших дней никто не знал, что с ним делать.

Почему Русские Комаривцы так называются

Основателями населенных пунктов на Закарпатье были немцы, славяне, венгры и румыны. Поэтому в регионе нередко появлялись села с одинаковыми названиями, но указанием на преобладающее население, чтобы различать их.

Источники второй половины XVIII ст. относят Русские Комаривцы к русским (русинским) селам. Русины — народ, составлявший основное население Руси, этноним украинцев до XVIII—XX вв. Как самоназвание слова русин, русинка возникли в Руси-Украине и Беларуси, их употребляли в Речи Посполитой XVI—XVIII века для обозначения украинцев и белорусов с целью противопоставления их "москвинам" или только по отношению к русинам-украинцам, чтобы отличить от "литвинов" — жителей Великого княжества Литовского. В Габсбургской монархии слово русины было официальным названием всех украинских подданных.

Русские Комаривцы имеют пару примерно в 19 километров на запад – село Паладь-Комаривцы, населенное преимущественно этническими венграми и расположенное в километре от словацкой границы. Его название впервые упоминается в 1325 году как Polad, в письменных источниках оно также известно под названиями Komorouch, Komoroch. Первое полное упоминание о нем относится к 1409 году. Также есть сведения, что в 1436 году семья Palágyiak стала владеть поселением единолично – этим можно объяснить первую часть названия Паладь-Комаривцы.

Комары, скорее всего, не имеют к нему никакого отношения, поскольку на венгерском языке название этого насекомого пишется как szúnyog. Хотя есть версия, что поселение было названо на славянском языке, после чего его адаптировали венгры – такое неоднократно случалось.

