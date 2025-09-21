У вас дома будет дед "на минималках": какие породы собак сложные в уходе (фото)

Мопсы, французские и американские бульдоги имеют сплющенные морды, поэтому им трудно дышать — они могут храпеть и кряхтеть, как старики

Собаки бывают очень разные — от маленьких и энергичных к больших и спокойных, и каждая порода имеет свои уникальные физические особенности и характер. Однако есть те, которые имеют специфическую морду, что влияет на их здоровье и поведение.

Речь идет о мопсах, французских и английских бульдогах. "Телеграф" разобрался, почему эти породы лучше не брать.

Мопсы – компактные, ласковые собаки с круглыми глазами и морщинистой мордочкой. Они легко адаптируются к жизни в квартире, однако подвержены ожирению, проблемам с дыханием и перегреву.

Мопс, французский бульдог и американский бульдог

Французские бульдоги весят 8-14 кг и отличаются большими "летучими" ушами и короткой мордой. Это социальные и спокойные собаки, но из-за синдрома, из-за которого им тяжело дышать, они плохо переносят жару и физические нагрузки, часто страдают от одышки.

Английские бульдоги – крепкие, низкорослые животные. Их мордашки также имеют морщинки. Эти собаки имеют проблемы с дыханием и суставами.

Все эти собаки будут постоянно "кряхтеть" и храпеть ночью из-за проблем с дыханием. Это важно учитывать при выборе породы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лай этой собаки слышно за километр. От какой породы может болеть голова.