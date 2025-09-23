У Мелании Трамп появился двойник? В сети обсуждают загадочную женщину на похоронах Чарли Кирка

Первая леди США не появлялась на публике после возвращения из Лондона, но на похоронах Чарли Кирка заметили женщину, похлжую на Меланию

Личность Мелании Трамп в последнее время снова оказалась в центре внимания. Первая леди США "исчезла" после возвращения из Лондона, куда летала с официальным визитом вместе с Дональдом Трампом. Как писали американские СМИ, она не появилась также и на церемонии прощания с активистом и соратником президента США Чарли Кирком. Однако теперь в сети заговорили, что у Мелании появился двойник.

Женщину, очень похожую на первую леди заметили на кадрах с панихиды за Кирком на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона. На видео видно, что вероятная "двойник" Мелании невозмутимо сидела позади Трампа, пока он мило беседовал с Илоном Маском.

Пользователи тут же принялись обсуждать эту загадочную женщину. Часть юзеров уверены, что это была Мелания собственной персоной, а другие утверждают, что женщина — двойник первой леди, которую, по их мнению Белый дом использует уже не впервые.

Это Мелания на заднем плане?

И я так и думал! Она что, совсем наигралась? Ее волосы вдруг стали намного темнее — кажется, я не видел ее сегодня в зале ожидания.

Фотография настоящая, сделанная сегодня у мемориала Чарли Кирка в Аризоне. Женщина на заднем плане — Мелания Трамп

Стоит отметить, что уже не впервые в сети возникают споры о возможном двойнике Мелании. Так, в ноябре 2024 года ходили слухи, что Трамп привел на избирательные участки двойника своей жены, когда голосовал на президентских выборах в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Ранее пользователи также предположили, что на самом деле Мелания не была на похоронах Папы Франциска в апреле или на военном параде Трампа в честь 250-летия Армии США в июне 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп станцевал на похоронах Чарли Кирка вместе с его вдовой. Момент попал на видео.