На юг или на обед? Огромную стаю птиц заметили над Днепром (видео)

Птицы попали на камеру и вызвали дискуссию в соцсетях

Над Днепром в Запорожье заметили большую стаю бакланов. Птицы пролетели прямо над водной гладью.

Вероятно, они вылетели на рыбалку. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха Запорожье".

Автор публикации отметил, что день, когда птицы попали на камеру, был тёплым. Люди в комментариях уточнили, что бакланы летают там каждый день вне зависимости от погоды.

Один из интернет-пользователей предположил, что они уже улетают в тёплые края. Однако обычно эти птицы не покидают Украину так рано.

Бакланы в Украине

Бакланы в Украине представлены в основном двумя видами — большим (Phalacrocorax carbo) и малым (Microcarbo pygmaeus). Они живут колониями на морских побережьях, лиманах, в дельтах рек и на больших озёрах.

Основной корм составляет рыба, также бакланы могут поедать ракообразных и земноводных. Чаще всего их можно увидеть на ветках или камнях, где птицы сушат крылья после ныряний.

Большой баклан крупнее (до 1 м в длину и размах крыльев до 1,6 м), малый — почти вдвое меньше и считается редким видом, занесённым в Красную книгу Украины.

Зимовка зависит от климата. На юге страны, у Чёрного моря и в лиманах, бакланы часто остаются на зиму, если вода не замерзает. Внутренние водоёмы они покидают поздней осенью, примерно в октябре–ноябре, когда появляется лёд.

Напомним, в августе баклан прилетел на пляж в Одессе и стал подлинной сенсацией среди отдыхающих. Птица непринужденно приземлилась на берегу, где распустила свои крылья и начала демонстрировать себя перед удивленными туристами.