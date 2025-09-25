На юг или на обед? Огромную стаю птиц заметили над Днепром (видео)
Птицы попали на камеру и вызвали дискуссию в соцсетях
Над Днепром в Запорожье заметили большую стаю бакланов. Птицы пролетели прямо над водной гладью.
Вероятно, они вылетели на рыбалку. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха Запорожье".
Автор публикации отметил, что день, когда птицы попали на камеру, был тёплым. Люди в комментариях уточнили, что бакланы летают там каждый день вне зависимости от погоды.
Один из интернет-пользователей предположил, что они уже улетают в тёплые края. Однако обычно эти птицы не покидают Украину так рано.
Бакланы в Украине
Бакланы в Украине представлены в основном двумя видами — большим (Phalacrocorax carbo) и малым (Microcarbo pygmaeus). Они живут колониями на морских побережьях, лиманах, в дельтах рек и на больших озёрах.
Основной корм составляет рыба, также бакланы могут поедать ракообразных и земноводных. Чаще всего их можно увидеть на ветках или камнях, где птицы сушат крылья после ныряний.
Большой баклан крупнее (до 1 м в длину и размах крыльев до 1,6 м), малый — почти вдвое меньше и считается редким видом, занесённым в Красную книгу Украины.
Зимовка зависит от климата. На юге страны, у Чёрного моря и в лиманах, бакланы часто остаются на зиму, если вода не замерзает. Внутренние водоёмы они покидают поздней осенью, примерно в октябре–ноябре, когда появляется лёд.
Напомним, в августе баклан прилетел на пляж в Одессе и стал подлинной сенсацией среди отдыхающих. Птица непринужденно приземлилась на берегу, где распустила свои крылья и начала демонстрировать себя перед удивленными туристами.