Специфическая украинская фамилия, которой никто не позавидует: ее значение удивит
Украинскую фамилию связывают с потусторонним миром, поведением и даже животными
Украинские фамилии благозвучны и красивы. Однако в нашей стране можно встретить и те, которые удивляют своим происхождением, хотя на самом деле имеют разное значение, среди таких есть родовое имя Лярва.
"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. А также, сколько людей с таким именем проживает в Украине.
Самая редкая украинская фамилия
Согласно данным портала "Рідні", фамилия Лярва чрезвычайно редкая в Украине. На карте распространения фамилий отмечено, что только один человек носит это необычное родовое имя. Носитель фамилии проживает в одном из районов западной Украины в Тернопольской области.
Что означает фамилия Лярва
Происхождение фамилии Лярва может быть связано с латинским словом "larva", что означает "маска", "призрак" или "личинка". В древнеримской мифологии лярвами называли духов умерших злых людей, приносивших несчастье живым. Это слово имело отрицательную окраску и ассоциировалось с потусторонними силами и мистическими явлениями.
В криминальном жаргоне слово лярва имеет два значения. Лярвой могут назвать девушку легкого поведения, а также воровку-предательницу, которая выдала своих подельников.
