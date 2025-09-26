Специфическая украинская фамилия, которой никто не позавидует: ее значение удивит

Украинскую фамилию связывают с потусторонним миром, поведением и даже животными

Украинские фамилии благозвучны и красивы. Однако в нашей стране можно встретить и те, которые удивляют своим происхождением, хотя на самом деле имеют разное значение, среди таких есть родовое имя Лярва.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. А также, сколько людей с таким именем проживает в Украине.

Самая редкая украинская фамилия

Согласно данным портала "Рідні", фамилия Лярва чрезвычайно редкая в Украине. На карте распространения фамилий отмечено, что только один человек носит это необычное родовое имя. Носитель фамилии проживает в одном из районов западной Украины в Тернопольской области.

Фамилия Лярва в Украине

Что означает фамилия Лярва

Происхождение фамилии Лярва может быть связано с латинским словом "larva", что означает "маска", "призрак" или "личинка". В древнеримской мифологии лярвами называли духов умерших злых людей, приносивших несчастье живым. Это слово имело отрицательную окраску и ассоциировалось с потусторонними силами и мистическими явлениями.

В криминальном жаргоне слово лярва имеет два значения. Лярвой могут назвать девушку легкого поведения, а также воровку-предательницу, которая выдала своих подельников.

