Это настоящая сенсация: в одной из областей Украины увидели редкую птицу (фото)

Редкая птица каменка обыкновенная снова появилась на Днепропетровщине

На Днепропетровщине зафиксировали редкую для региона птицу — каменку обыкновенную. Ее численность в последние годы сокращается, поэтому орнитологи говорят, что встретить птицу — настоящее чудо.

Птица каменка обычная – перелетный вид, который в последние годы стал редкостью в регионе. Об этом сообщили в "Мой Днепр" на Facebook.

Что это за птица

Каменка обыкновенная маленькая: длина тела примерно 14-16 сантиметров, вес — 17-31 грамм. Птица имеет серую спинку и живот, а так же черные крылья, пятна на глазах и сами же глаза. Хвост в свою очередь тоже темный.

Она питается преимущественно насекомыми, пауками, мелкими наземными моллюсками и дождевыми червями. Осенью иногда добавляет в рацион ягоды.

Как выглядит птица

Вид имеет большой ареал : Европа, Сибирь, а также Северная Америка (Аляска, Канада, Гренландия). В Украине — гнездовая и перелетная птица на всей территории. Зимует в Африке южнее Сахары. Живёт чаще всего на открытых участках с малой растительностью — каменистые склоны, безлесные холмы, карьеры, обочины дорог, строительные площадки, старые постройки, где есть щели или пустоты для гнездования.

