Имеет уникальное пение и очень хорошо прячется: маленький музыкант живет в одном регионе Украины (фото)

В Черниговской области увидели редкую птицу, которая охраняется — кобылочку соловьиную

На территории Украины можно встретить немало редких и малоизвестных птиц, пение или вид которых способен удивить даже опытных орнитологов. Одним из таких видов является кобылочка соловьиная.

Недавно этого пернатого заметили на Черниговщине. Его пение многим напоминает звук сматывания или разматывания катушки спиннинга, как написал украинский журналист Олег Леусенко у себя на странице в Facebook.

Что это за птица

Кобылочка соловьиная небольшая, с буро-оливковыми перьями сверху и светлым брюшком, имеет светлые перья на шее. Сама птица по размерам не более 13 сантиметров.

Она предпочитает заболоченные луга, заросли камыша и влажные кустарники, где прячет свои гнезда среди густой травы. Питается преимущественно насекомыми, их личинками и мелкими пауками.

Как выглядит кобылочка соловьиная

Этот вид занесен в списки охраняемых Бернской и Бонской конвенциями, а также находится на попечении Европейского общества по охране окружающей среды.

Как она поет

Ее пение действительно напоминает, как будто кто-то рыбачит и разматывает или наматывает катушку на спиннинг. Это можно послушать в "eBird".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что редкая птица поселилась в природе зоны отчуждения. Орнитологи говорят, что этот вид стремительно исчезает.